Кулак против Белоруссии?

Осложнившиеся в последнее время отношения между российским и белорусским политическим руководством породили странные слухи о некоторых организационных мероприятиях в армии России. Кое-кто утверждает, что вся реорганизация связана с тем, что военно-политическое руководство нашей страны более не надеется на Белоруссию как на военного союзника в деле защиты Калининградского эксклава. Более того, якобы данный «кулак» даже направлен в сторону Белоруссии. Так ли это – попробуем разобраться.

Из шести – в четыре

В ходе реформирования армии России было принято решение о создании из шести имеющихся военных округов четырех новых и об образовании на их базе оперативно-стратегических командований (ОСК). По сути, речь идет о воссоздании на новом уровне уже существовавших в СССР командований Стратегических направлений, созданных маршалом Огарковым.

К 1 декабря вместо расформируемых Московского и Ленинградского военных округов будет сформирован Западный военный округ, он же Оперативно-стратегическое командование (ОСК) «Запад». В нем будет сформирована 6-я общевойсковая армия (ОА). В ее состав войдут и формируемые заново бригады, в том числе зенитно-ракетная и инженерная. Кроме того, в Калининградском особом оборонительном районе будет развернута еще одна мотострелковая бригада.

В ОСК «Запад» вошли Ленинградский и Московский военные округа, Калининградский особый район, а также Балтийский и Северный флоты. Конечно, ядерные силы в зонах ответственности новых округов подчиняются исключительно центральному военному руководству. Хотя тактические ядерные арсеналы, возникни (не дай бог!) такая нужда, могут быть использованы в интересах ОСК.

На Западном направлении

В состав ОСК «Запад» войдут две армии – 6-я и 20-я. Они включат в себя в общей сложности не менее 10 танковых и мотострелковых бригад, три ракетные, пять бригад РСЗО и артиллерии, в том числе и большой мощности, несколько бригад ПВО, две бригады спецназначения. А также бригады связи, радиоэлектронной борьбы, инженерно-саперные и тыловые части обеспечения.

Кроме того, на территории ОСК находятся основные соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) России – три дивизии в Пскове, Иванове, Туле. Более 20 авиабаз с сотнями самолетов и вертолетов. Кроме того, в регионе располагается самая мощная в мире система противовоздушной обороны (ПВО), отвечающая за прикрытие Центрального промышленного района и столицы. В состав двух флотов входят не только десятки крупных боевых кораблей и подводных лодок, но и две бригады морской пехоты. В регионе имеется большое число баз хранения и ремонта техники.

Если оценивать эти силы мерками 80-х и огромных группировок, готовившихся к схватке в Европе, то они довольно скромны. А вот если сравнивать с тем, что осталось от армий наших западных соседей сейчас (см. №33 «Европа разоружается – впереди новые Средние века»), – кулак получается увесистый. Но и зона ответственности у Западного округа выходит большая и очень важная. Основные густонаселенные районы России, две столицы, крупные города и промышленные центры, такие как Нижний Новгород, Пермь или Ижевск. Сердце России. И границы немаленькие, особенно на северном участке, в том числе со странами НАТО, которая пока еще существует. Есть еще и задача по обеспечению безопасности калининградского эксклава. И тут военная стратегия нашей страны тесно связана с Белоруссией.

Белорусский мостик

Дело в том, что в самом Калининградском особом районе (КОР) войск немного. В свое время этот «бастион» здорово порезали при сокращениях, в том числе и по договорным причинам. В случае серьезного нападения, конечно, придется взяться за ядерное оружие. Но не всегда сходу надо брать большую ядерную дубину и бить ей один раз и по голове. Что делать в случае локального скоротечного конфликта, например с той же Польшей? Или с коалицией Варшавы и Прибалтийских стран с полускрытой поддержкой США? Сейчас это малореально, но кто знает будущее?

Генштаб подобные вопросы тоже волнуют. Схожий сценарий был отработан на прошлогодних учениях «Запад-2009». Тогда российские и белорусские войска защищали от нападения неназванной страны саму Белоруссию. А калининградский «балкон» был использован как плацдарм для наступления во фланг противнику.

В случае опасности для КОР именно белорусская армия должна создавать неприятности для супостата, угрожая его флангу, пока армия России деблокирует регион и пока в Белоруссию не прибудут подкрепления из нашей страны. По сути, обеспечивая наводку «моста» в регион. Точно так же Белоруссия нужна России и как «предполье» для защиты основной территории, и как «укрепрайон» ПВО на пути к Москве.

Но и Белоруссия нуждается и будет нуждаться в военной защите России. С армией в 60 тыс. человек, пусть и хорошо вооруженной и организованной, но без боевого опыта даже Польша в одиночку может стать проблемой. Взаимозависимость двух стран в этом вопросе очень большая. При этом Россия без Белоруссии в случае чего обойтись сможет, а вот наоборот – никак. И никакие реверансы Лукашенко в сторону Запада и даже антироссийская риторика не сделают его для западных политиков своим. Вторым Саакашвили он тоже не станет. Несмотря на достаточно серьезные обвинения в адрес Москвы, белорусский президент понимает, что военно-технический и военно-политические виды сотрудничества являются теми «буйками», за которые заплывать нельзя.

Поэтому никакой нужды в образовании какого-либо военного «кулака» вместо армии Белоруссии, тем более против нее, у России нет.