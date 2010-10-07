Сухой завоевывает Юго-Восточную Азию

Недавно появились сообщения о том, что ВВС Индонезии намереваются заключить с Россией огромный контракт на поставку до 2024 г. 180 тяжелых истребителей производства АХК «Сухой». Сумма сделки оценивается в 18–20 млрд. долларов.

Пока не ясно, купят ли индонезийцы самолеты Су-27СКМ и Су-30МК2 или новейший Су‑35. Вероятен и смешанный пакет закупки. В настоящий момент у Джакарты имеется 10 разных «сушек». Таким образом, ВВС Индонезии станут одним из крупнейших пользователей тяжелых истребителей Сухого в мире наряду с ВВС России, Индии, Китая. К тому же они станут одними из сильнейших в регионе.

Этот шаг уже беспокоит соседей Индонезии по региону – австралийцев. Они хотят купить американский легкий истребитель F-35A. Но он, мягко говоря, не конкурент нашему Су-35 и стоит в два раза дороже. Австралийские авиационные эксперты давно критикуют правительство за этот шаг. Впрочем, государствам, строго следующим в кильватере политики Вашингтона, выбирать особо не приходится.

Одним из ярчайших примеров оружейного бизнеса США с сателлитами является последняя сделка по продаже 18 истребителей F-16 Ираку. Цена вопроса составляет фантастическую сумму – 4,2 млрд. долл., или примерно 233 млн. за машину. Трудно даже себе представить, какой процент «отката» был заложен в эту «сделку века».

Впрочем, список впихиваемого Ираку старья самолетами не ограничен. В США тема сделок с правительством Ирака давно всем известна как глубоко коррупционная.