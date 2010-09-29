Дружба дружбой, а наглеть не надо

Издаваемое в Гонконге китайское военное издание Kanwa Defence Review опубликовало любопытную статью о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между нашими странами. В ней, со ссылкой на «неназванные источники» в российском ВПК, утверждается, что последние попытки копирования российской авиатехники китайцами уничтожили доверие между Россией и КНР.

Как считает издание, российской стороне стало известно, что китайцы скопировали палубный истребитель Су-33. Для этого они купили на Украине оставшийся там один из опытных образцов самолета, а полученный прототип назвали J-15. Кроме того, в Москве уже знают, что в КНР начато производство второй партии клонов истребителя Су-27СКК, названных J-11B.

Бить аккуратно, но сильно

Китайцы очень часто покупают у наших производителей лицензии на выпуск нужных им агрегатов и систем. Затем, используя их, производят якобы полностью свой образец вооружения – САУ, БМП, ЗРК, корабль. При этом доводкой получившегося гибрида могут заниматься российские специалисты. Обе стороны стараются не афишировать факт подобного сотрудничества. Конечно, почти всегда такой клон не годится в подметки оригиналу. Но он есть – и свой.

Однако честная покупка лицензий нередко происходит только после того, как проваливается попытка прямого воровства и плагиата. К тому же иногда копирование заканчивается успехом. Из-за такой политики снижается китайская доля в нашем оружейном экспорте.

Эта ситуация стала сильно раздражать политическое руководство России и отечественный ВПК. В конце 2008 г. было подписано соглашение о защите интеллектуальной собственности в области ВТС. Но китайские товарищи выполняют его избирательно – нас это не устраивает. Поэтому, похоже, вскоре их ждет похмелье после головокружения от успехов.

Москва, скорее всего, начнет бить по самым больным местам. В первую очередь могут быть разорваны контракты по передаче Пекину технологических линий по производству компонентов для Су-27СКК. Китайские клоны сейчас сильно зависят от поставок важных узлов из России. Для освоения производства аналогов потребуется много времени и денег.

Пламенный мотор

Самое больное место китайского авиапрома – двигатели. Своих современных моторов просто нет, а наладить их производство не получается. Пока же в основном они летают на российских двигателях. Поэтому прекращение или ограничение их поставок означает для китайского авиапрома смерть от удушья.

На истребителе J-10, который является творчески переосмысленным израильским «Лави», стоит наш АЛ-31ФН. На экспортируемом в Пакистан легком истребителе JF-17 – наши РД-93. Кстати, недавно Россия пригрозила прикрыть эти поставки, если данный самолет продадут Египту.

На испытываемом в КНР учебно-тренировочном L-15 стоят украинские двигатели. Разработан этот самолет с помощью ОКБ им. Яковлева на базе Як‑130. На прототипе легкого ударного вертолета WZ‑10 – двигатели канадского филиала «Пратт-Уитни», закупленные для совсем другого гражданского вертолета. За океаном по этому поводу подняли грандиозный скандал и прикрыли поставки. Своего же мотора пока нет.

Если американцы могут действовать такими методами – почему нам нельзя? Дружба дружбой, а наглеть не надо. Двигатели могут стать лишь одним из способов вразумления «заигравшихся» партнеров. Есть и другие «болевые точки» – в области ПВО, морских вооружений и даже бронетехники.

Правда, КНР и РФ связывают особые партнерские отношения. Именно это пока удерживало Москву от санкций. Да и на внешнем рынке китайцы со своими копиями нам пока не конкуренты. Однако показательная порка становится все более вероятной. Пока политические резоны перевешивали, но, скорее всего, это ненадолго.

Поставить в угол

В случае принятия такого решения «первой ласточкой» может стать история с китайским бомбардировщиком. Еще в 60-х годах «младшие восточные братья» купили в СССР лицензию на первый советский реактивный дальний бомбардировщик Ту-16. Свой самолет они назвали Н-6. С тех пор он претерпел массу модернизаций, но все равно уже устарел. Создать полностью отечественный «дальник» китайцам не удалось. А продавать такую машину, как Ту-22М3, Москва не хочет.

Поэтому сейчас Пекин хочет начать производство нового среднего бомбардировщика Н-6К. Эта версия оснащена современной авионикой, имеет увеличенную дальность и несет до 6 крылатых ракет большой дальности. Их китайцы скопировали нелегально с купленных на Украине образцов первой модификации нашей Х-55. С таким оружием новый самолет сможет угрожать территории США.

Но вот одна проблема – двигателей для него кроме России никто не продаст. Их китайцы рассчитывали получить по контракту, подписанному в 2006 году. Он включал в себя поставку 38 Ил-76 и Ил-78 и 240 моторов.

Благодаря нашим «узбекским партнерам» контракт по «илам» мы успешно провалили – ташкентский завод оказался не способен произвести в срок нужное число самолетов. А вот 32 двигателя китайцы все же получат. Примерно половину они смогут поставить не на «Илы», а на свой новый бомбардировщик.

Подобное нарушение контракта Россия сможет легко расценить как повод для «щелчка по носу». Это очень удобно – сумма контракта невелика и он не затрагивает основных соглашений по ВТС. С другой стороны, 16 моторов хватит лишь на 8 самолетов – капля в море. Москва может и закрыть на это глаза – но может и «поставить в угол».