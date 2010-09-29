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Дружба дружбой, а наглеть не надо

№ 38(228) от 30.09.2010 [«Аргументы Недели », Военный эксперт «АН» Ярослав ВЯТКИН ]

Дружба дружбой, а наглеть не надо
Палубный истребитель Су-33

Издаваемое в Гонконге китайское военное издание Kanwa Defence Review опубликовало любопытную статью о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между нашими странами. В ней, со ссылкой на «неназванные источники» в российском ВПК, утверждается, что последние попытки копирования российской авиатехники китайцами уничтожили доверие между Россией и КНР.

Как считает издание, российской стороне стало известно, что китайцы скопировали палубный истребитель Су-33. Для этого они купили на Украине оставшийся там один из опытных образцов самолета, а полученный прототип назвали J-15. Кроме того, в Москве уже знают, что в КНР начато производство второй партии клонов истребителя Су-27СКК, названных J-11B.

Бить аккуратно, но сильно

Китайцы очень часто покупают у наших производителей лицензии на выпуск нужных им агрегатов и систем. Затем, используя их, производят якобы полностью свой образец вооружения  САУ, БМП, ЗРК, корабль. При этом доводкой получившегося гибрида могут заниматься российские специалисты. Обе стороны стараются не афишировать факт подобного сотрудничества. Конечно, почти всегда такой клон не годится в подметки оригиналу. Но он есть – и свой.

Однако честная покупка лицензий нередко происходит только после того, как проваливается попытка прямого воровства и плагиата. К тому же иногда копирование заканчивается успехом. Из-за такой политики снижается китайская доля в нашем оружейном экспорте.

Эта ситуация стала сильно раздражать политическое руководство России и отечественный ВПК. В конце 2008 г. было подписано соглашение о защите интеллектуальной собственности в области ВТС. Но китайские товарищи выполняют его избирательно  нас это не устраивает. Поэтому, похоже, вскоре их ждет похмелье после головокружения от успехов.

Москва, скорее всего, начнет бить по самым больным местам. В первую очередь могут быть разорваны контракты по передаче Пекину технологических линий по производству компонентов для Су-27СКК. Китайские клоны сейчас сильно зависят от поставок важных узлов из России. Для освоения производства аналогов потребуется много времени и денег.

Пламенный мотор

Самое больное место китайского авиапрома – двигатели. Своих современных моторов просто нет, а наладить их производство не получается. Пока же в основном они летают на российских двигателях. Поэтому прекращение или ограничение их поставок означает для китайского авиапрома смерть от удушья.

На истребителе J-10, который является творчески переосмысленным израильским «Лави», стоит наш АЛ-31ФН. На экспортируемом в Пакистан легком истребителе JF-17 – наши РД-93. Кстати, недавно Россия пригрозила прикрыть эти поставки, если данный самолет продадут Египту.

На испытываемом в КНР учебно-тренировочном L-15 стоят украинские двигатели. Разработан этот самолет с помощью ОКБ им. Яковлева на базе Як‑130. На прототипе легкого ударного вертолета WZ‑10 – двигатели канадского филиала «Пратт-Уитни», закупленные для совсем другого гражданского вертолета. За океаном по этому поводу подняли грандиозный скандал и прикрыли поставки. Своего же мотора пока нет.

Если американцы могут действовать такими методами – почему нам нельзя? Дружба дружбой, а наглеть не надо. Двигатели могут стать лишь одним из способов вразумления «заигравшихся» партнеров. Есть и другие «болевые точки» – в области ПВО, морских вооружений и даже бронетехники.

Правда, КНР и РФ связывают особые партнерские отношения. Именно это пока удерживало Москву от санкций. Да и на внешнем рынке китайцы со своими копиями нам пока не конкуренты. Однако показательная порка становится все более вероятной. Пока политические резоны перевешивали, но, скорее всего, это ненадолго.

Поставить в угол

В случае принятия такого решения «первой ласточкой» может стать история с китайским бомбардировщиком. Еще в 60-х годах «младшие восточные братья» купили в СССР лицензию на первый советский реактивный дальний бомбардировщик Ту-16. Свой самолет они назвали Н-6. С тех пор он претерпел массу модернизаций, но все равно уже устарел. Создать полностью отечественный «дальник» китайцам не удалось. А продавать такую машину, как Ту-22М3, Москва не хочет.

Поэтому сейчас Пекин хочет начать производство нового среднего бомбардировщика Н-6К. Эта версия оснащена современной авионикой, имеет увеличенную дальность и несет до 6 крылатых ракет большой дальности. Их китайцы скопировали нелегально с купленных на Украине образцов первой модификации нашей Х-55. С таким оружием новый самолет сможет угрожать территории США.

Но вот одна проблема – двигателей для него кроме России никто не продаст. Их китайцы рассчитывали получить по контракту, подписанному в 2006 году. Он включал в себя поставку 38 Ил-76 и Ил-78 и 240 моторов.

Благодаря нашим «узбекским партнерам» контракт по «илам» мы успешно провалили – ташкентский завод оказался не способен произвести в срок нужное число самолетов. А вот 32 двигателя китайцы все же получат. Примерно половину они смогут поставить не на «Илы», а на свой новый бомбардировщик.

Подобное нарушение контракта Россия сможет легко расценить как повод для «щелчка по носу». Это очень удобно – сумма контракта невелика и он не затрагивает основных соглашений по ВТС. С другой стороны, 16 моторов хватит лишь на 8 самолетов – капля в море. Москва может и закрыть на это глаза – но может и «поставить в угол».

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