Еще раз о НАТО и пополнении Генштаба

В прошлом номере «АН» опубликовали статью «Российские военные готовы участвовать в операциях НАТО». Материал вызвал большой резонанс в армии.

Напомним, что во время визита Ан. Сердюкова в США его американский коллега Р. Гейтс попросил помощи у российских специалистов в войне против талибов в Афганистане. Как стало известно «АН», сразу после возвращения министра в Россию вопрос стали прорабатывать в военно-техническом аспекте. «Было предложено использование подразделений 45-го отдельного гвардейского разведывательного полка ВДВ. Это один из самых боеспособных полков не только в структуре ВДВ, но и в реформируемой российской армии. Многие его офицеры имеют боевой опыт войны в Афганистане», – рассказал офицер Генштаба.

По его словам, «на дыбы» встал командующий ВДВ генерал-лейтенант В. Шаманов. По некоторым данным, в конце минувшей недели состоялся разговор Шаманова с министром обороны и начальником Генштаба Н. Макаровым. Командующий ВДВ попытался убедить их в несвоевременности участия подчиненных ему подразделений в американской авантюре в Афганистане. Как ни странно, но быстрый на расправу министр выслушал возражения Шаманова. Видимо, политическая ситуация в стране такова, что не стоит лишний раз озлоблять армейский офицерский корпус – а к этому неминуемо привела бы немотивированная отставка Шаманова.

К тому же в феврале 2012 г. ему исполнится 55 лет. По Закону «О воинской обязанности и военной службе» именно в этом возрасте наступает предельный возраст для генерал-лейтенантов. На его место подберут более сговорчивого командира. Так что НАТО подождет.

Но, несмотря на принципиальную позицию командующего ВДВ, в Минобороны и Генштабе продолжают активно прорабатывать вопрос, как подготовить общественное мнение к участию российских военных в операциях НАТО. Информационное обеспечение планировалось начать с ноября этого года в государственных СМИ. Однако после публикации «АН» о переговорах между Россией и США было решено «повременить, вначале прощупать мнение».

Но это не все новости Минобороны. Похоже, что окончательно решено упразднить должность главкома ВМФ и преобразовать главное командование ВМФ РФ в департамент Генштаба. Как ожидается, официально приказ об этом будет подписан в ближайшее время. Также в ноябре, скорее всего, будет объявлено и об упразднении должностей Главкома ВВС и Сухопутных войск. Главкоматы также войдут в ГШ на уровне департаментов. Их функции по управлению войсками попросту передадут оперативно-стратегическим командованиям (ОСК), которые пока даже не сформированы. Однако все мероприятия приказано завершить к 1 декабря этого года.

Переводя с военного на русский, российские Вооруженные силы при таком сценарии лишаются видов войск.