Российские военные готовы участвовать в операциях НАТО

На прошлой неделе завершился первый за шесть лет визит министра обороны России А. Сердюкова в США. За два дня российский военный министр успел побывать в военно-морской академии в Аннаполисе и на одной из баз сухопутных сил армии США, вкусить обед с коллегой Р. Гейтсом на борту крейсера ВМС США, специально прибывшего на реку Потомак.

Стороны подписали Меморандум о договоренностях между Министерством обороны РФ и Пентагоном и совместное заявление об оборонных отношениях между двумя государствами. Также договорились встречаться каждый год. Вероятно, следующая встреча пройдет уже в Москве.

Таковы скудные официальные итоги визита. За кадром остались самые интересные моменты.

– Вряд ли теперь Россия будет активно противодействовать размещению третьего позиционного района ПРО в Восточной Европе. Во время встречи Гейтс передал через российского военного министра окончательные заверения, что это не несет прямой угрозы России. Сердюков, в свою очередь, заверил, что никакого усиления Калининградского особого района не будет. В частности, там не планируется размещение систем «Искандер», не планируются и другие меры по усилению особого района, – рассказал «АН» источник в американской делегации.

В ближайшее время американская сторона направит своих специалистов провести дополнительные исследования технических возможностей Габалинской РЛС (Азербайджан), принадлежащей России. Возможно, станция войдет в общую систему предупреждения ПРО НАТО. При этом Москва и Вашингтон создадут трехуровневую систему взаимодействия по проблеме ПРО: эксперты, начальники Генштабов и министры обороны. В Москве появится постоянно действующий центр по обмену информацией.

Г-н Сердюков не забыл и о коммерции. Он предложил совместный проект создания нового транспортного самолета на базе Ан-124 «Руслан» и продажу армии США двух десятков транспортных вертолетов Ми-17 (по классификации НАТО «Hip»). Ранее против этого контракта выступала американская компания «Sikorsky Aircraft» – основной поставщик вертолетов для ВВС США. По словам источника в американской делегации, на встрече удалось «преодолеть противоречия с поставками российских вертолетов».

В свою очередь, Пентагон попросил помощи у российских специалистов в войне против талибов в Афганистане.

– Пентагон попросил Москву направить своих военных инструкторов с боевым опытом в этой стране в действующие спецподразделения американской армии. «Коммандос» зачастую не понимают, как вести себя в той или иной ситуации, не понимают менталитета «духов». Так что российские военные из числа офицеров спецподразделений, в свое время воевавшие в Афганистане, могли бы им помочь. Речь пока идет о небольшом числе наших инструкторов. Но американцы поставили вопрос и о посылке в Афганистан нескольких спецподразделений российской армии, – рассказал «АН» источник в российской военной делегации.

По его словам, пока этот вопрос подвис, так как требует политического решения.

Весьма вероятно, что американцы дожмут этот вопрос. Они не видят другого выхода из ситуации, в которую загнали сами себя. Скорее всего, участие наших военных будет оформлено не в виде межправительственного соглашения, а в форме соглашения между двумя министерствами. Не исключен вариант, что наши спецназовцы будут направлены в одну из частных военных американских компаний. Как известно, они также участвуют в боевых действиях в Афганистане и Ираке под общим американским командованием.

Сразу после отлета г-на Сердюкова из Вашингтона международный комитет сената Конгресса США принял резолюцию с рекомендацией сенату ратифицировать договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений.