«Челюсти-2»: наших «Щук» британцы видят «Акулами»

Тревожные заявления доносятся с Туманного Альбиона. Англичане возмущены тем, что русская атомная подводная лодка (АПЛ) класса «Акула» впервые пыталась записать шумы винтов их стратегической подлодки класса «Вэнгард» с ракетами «Трайдент-2». Всего Британия располагает четырьмя такими субмаринами. По словам британской прессы, инцидент произошел недалеко от базы этих ракетоносцев Фаслейн.

«Акулами» на Западе называют наши многоцелевые АПЛ проекта 971 «Щука-Б». Это вносит определенную путаницу – у нас «Акулами» называют самые большие в мире тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941.

Активность российского флота растет

В Великобритании знают, что на русских субмаринах установлены очень чувствительные сонары (гидролокаторы). Они нужны для идентифицирования и отслеживания британских лодок. Поэтому имея записи их шумов, наш флот сможет топить англичан еще до того, как те произведут пуск ракет.

По сообщениям из Лондона теперь британский флот вынужден дать «Вэнгарду» сопровождение в виде многоцелевой АПЛ. Это звучит странно – у нас субмарины такого класса в обязательном порядке прикрываются другими подлодками, силами надводного флота и авиацией.

В последнее время королевский флот отмечает наибольшее с 1987 г. число контактов с российскими субмаринами. Скорее всего, это действительно так. Интенсивность боевой подготовки ВМФ России за последние 2 года многократно возросла. Наверняка так же увеличилось и число выходов АПЛ на боевую службу. К тому же далеко не всегда противнику удается обнаружить наши лодки либо их находят слишком поздно.

Как поймать субмарину

Попытки записать шум винтов супостата дело обычное. Запись шумов с минимального расстояния является обычной практикой «незримой войны в глубинах», которая не стихает ни на день. Бывает, что из-за попыток скрытно подобраться поближе происходят столкновения. Тем более, если американским командирам за успех выдают солидные премии, а у нас – могут наградить.

Ловить стратегический ракетоносец, если есть такая возможность, лучше около его базы. Хотя примерный район патрулирования субмарин хорошо известен, да и число маршрутов ограничено.

«Стратеги» патрулируют там, где их могут охранять силы своего флота и откуда они могут быстро произвести пуск ракет. Такие районы называются «бастионы». У нас есть два «бастиона» морских стратегических ядерных сил (СЯС). Это Белое и Охотское моря – их можно надежно перекрыть силами флота. Хотя попытки американцев проникнуть туда были, есть и будут. Ходят наши ракетоносцы и под полярную ледовую шапку.

Американцы обычно патрулируют у своих берегов. Есть у них и район патрулирования в Индийском океане. Там и до нас не очень далеко, и российского флота рядом нет. В связи с этим становится понятно, почему сейчас Россия активизировала борьбу с пиратством в Аденском заливе и походы крупных кораблей в Индию – заодно можно «присмотреть» за американцами. В эту же логику укладываются и помощь Дели в создании собственных АПЛ, и сдача в аренду новенькой АПЛ «Нерпа».

Англичане и французы патрулируют в Бискайском заливе – у них один район патрулирования на двоих. Прикрывают они его совместно. Правда, не так давно это привело к столкновению одного из «Вэнгардов» с новым французским ракетоносцем. После инцидента обе лодки встали в ремонт, а про «англичанку» пошли разговоры о списании по финансовым причинам.

Зачем сейчас эта шумиха?

Есть большие сомнения в том, что в наших базах данных до сих пор не было акустических сигнатур всех четырех «Вэнгардов». Скорее всего за время, прошедшее с 1993–1999 гг., когда вводились в строй эти лодки, российские подводники записали их шумы не по одному разу. Это нужно делать регулярно – лодки ремонтируются, совершенствуются, поэтому их сигнатура постоянно обновляется.

Видимо, раньше наших подводников не ловили или не сообщали о таких фактах – сами виноваты, не прикрыли надежно субмарины. Да и жаловаться – дурной тон. Тем более что в активе наших многоцелевых АПЛ есть и демонстративные действия, когда лодки всплывали посреди ордера кораблей НАТО, занимавшихся… их поиском.

Почему же инцидент всплыл сейчас, зачем произошел «слив» информации в прессу? Все дело в грядущем серьезном сокращении корабельного состава и финансирования королевского флота. Предполагается, что один «Вэнгард» и пара многоцелевых АПЛ, которые используются для прикрытия, могут быть списаны. Но многим «ястребам» в Великобритании это не нравится. Вот и решили попугать в прессе русскими подлодками в надежде на восстановление денежного потока.