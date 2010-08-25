Европа разоружается – впереди новые Средние века

Несмотря на информацию о якобы завершении мирового экономического кризиса, из многих стран приходят не самые утешительные вести. Члены Евросоюза (ЕС) активно сокращают бюджетные расходы – нанося удар в первую очередь по армиям и военным.

Сбитый немецкий летчик

Берлин был вынужден взять на себя финансовые проблемы «слабых» членов ЕС – Греции и Испании. Из-за этого немцы в пожарном порядке режут собственные расходы. В бундесвере, который недавно уже перенес сильное сокращение – до 250 тыс. человек, разработаны планы по дальнейшей «оптимизации личного состава». В скором времени немецкую армию уменьшат еще на 100 тыс. военнослужащих.

Численность сухопутных войск ФРГ снизится с 92 до 54 тыс. военнослужащих. Авиацию и флот предлагается сократить более чем вдвое. В войсках тыла и обеспечения предлагается упразднить две трети штатных должностей, после чего там останется лишь 34 тыс. человек.

Немецкое правительство собирается снять с вооружения 15 из 86 военно-транспортных самолетов «Трансалл», 87 из 187 истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», отказаться от закупки 37 самолетов «Тайфун Еврофайтер» третьей серии. Ранее именно третью серию «Тайфунов» планировалось довести до реальной многофункциональности. Это значит, что немецкие пилоты так и не увидят многострадальный «Еврофайтер» в том виде, в котором он был заказан.

Бундесвер сможет приобрести только 80 вместо 122 транспортно-десантных вертолетов NH-90, а легких ударных вертолетов «Тигр» – 40 вместо 80. Что вкупе с техническими проблемами этой машины вообще ставит ее светлое будущее под сомнение.

Германский танковый парк, и так «усохший» за 15 лет более чем в 10 раз – до 390 танков, урежут до 270. Программа модернизации танка «Леопард‑2» будет урезана. Сократят поставки новейшей БМП «Пума» – количество закупаемых машин будет уменьшено с 450 до 280 штук. А когда-то планировали больше 1000.

Планируется, что ВМС ФРГ снимут с вооружения восемь фрегатов из 15, все 10 ракетных катеров «Гепард» и все противолодочные вертолеты «Си Кинг» (21 шт.). Количество новых фрегатов класса F-125 также может быть сокращено с 4 до 3. Вместо 10 подводных лодок останется лишь четыре – самые новые, проекта 212. А недавно отремонтированные и модернизированные старые лодки проекта 206А «пустят на иголки».

Некоторые немецкие эксперты считают, что «при численности 150 тыс. военнослужащих бундесвер уже не будет сильным партнером НАТО, на которого можно опереться». Но они ошибаются – немецкая армия утратила способность вести наступательные операции еще до нынешней волны сокращений. Теперь же имеющихся сил не хватит и на оборону всего одного операционного направления. Бундесвер способен лишь на ограниченные миротворческие операции и войны за тридевять земель с иррегулярными «папуасами» и «духами». И то неизвестно, насколько успешно.

«Владычица морей» становится «королевой песочницы»

Армию Великобритании ждет самое сильное сокращение с 1957 года. Будут уволены 16 тыс. военных, сокращены сотни танков и тысячи бронемашин, десятки самолетов, несколько подводных лодок и надводных кораблей.

Наибольшие сокращения ждут королевские ВВС. Они потеряют 7 тыс. человек и 295 боевых истребителей. В них останется примерно 200 боевых машин, что сравнимо с уровнем 1914 года.

Весь парк истребителей-бомбардировщиков «Торнадо» будет выведен из эксплуатации ради экономии 7,5 млрд. евро в течение ближайших пяти лет. Хотя ранее эти самолеты планировалось оставить на вооружении до 2025 года. Также сократят поставки «Тайфунов» – всего их будет 107 вместо 160, причем тоже за счет третьей серии. Ради экономии их разместят только на одной авиабазе. Весь парк из 36 транспортных самолетов С-130 заменят 22 самолета А400М. Но это не выход – с производством этой машины есть большие проблемы. Так что авиация может остаться без надежного транспорта в Афганистане и других взрывоопасных местах.

Во флоте, бывшей «владычицы морей», адмиралов уже больше, чем боевых кораблей. Но королевский флот потеряет еще две подводные лодки, три десантных корабля, значительную часть фрегатов и эсминцев, 2100 моряков и морских пехотинцев. Под вопросом финансирование постройки второго авианосца нового проекта, да и над первым «сгустились тучи». Зато точно спишут два из трех имеющихся легких авианосцев типа «Инвинсибл». Вероятны списание одного стратегического ракетоносца типа «Вэнгард» и сокращение программы постройки эсминцев ПВО «Дэринг».

Армия потеряет 50% парка боевых бронированных машин. Предстоит серьезное сокращение численности танков «Челленджер-2», САУ AS90 и боевых машин пехоты «Уорриор».

Королевская морская пехота может перейти под прямое командование армии. Эти части попадут под единое управление вместе с десантниками, что, конечно, ужасно раздражает офицеров прославленных частей. Если все мероприятия по сокращению военных расходов и армии будут реализованы, Великобритания окончательно потеряет статус военной державы. Поэтому, возможно, в скором времени Аргентина или кто-то другой может задуматься о возобновлении старых территориальных споров.

Сколько у Ватикана дивизий? Почему же сейчас происходит такое резкое сокращение вооруженных сил в Европе? Основной причиной является разрастающийся, как подземный пожар, финансовый кризис. Но кроме него есть и другие факторы. Это и смена политической ситуации в Европе – холодная война давно закончилась, а Россия – надежный торговый партнер для тех, кто на нее не тявкает. Современные войны ведутся далеко от Европы, с иррегулярными формированиями, для чего нужны малочисленные мобильные силы. О том, что ситуация может измениться, – никто и не думает. А ведь развитие кризиса вполне может привести к обострению ситуации в мире, когда вспомнятся все старые обиды. Но это, может, будет, а может, – нет. Пока же у европейцев есть ощущение ненужности больших вооруженных сил. Еще одной основной причиной является резкий рост цен на вооружения и военную технику. В результате коррупционного сговора между военно-политической элитой и промышленностью искусственно завышаются цены. Также растут издержки при падении численности серий техники. Потребности в технике падают, цена растет, правительства режут закупки, от чего цена образца растет еще более – замкнутый круг. В сущности, этот процесс идет абсолютно везде в мире, в том числе и в России. Но у нас и в Китае он еще не нанес фатального удара по планам перевооружения. А вот с европейцами это произошло. Вообще-то это опасный процесс. Все это может привести к возвращению своего рода в военное «хайтек-средневековье». В Средние века армия среднего европейского государства могла состоять из пары сотен тяжеловооруженных рыцарей и нескольких тысяч вспомогательных войск. Вооружение стоило безумно дорого, а обу­чение профессионалов войны стоило не меньше. Вполне может случиться, что через 20 лет армия небольшой европейской страны будет состоять из нескольких сотен хорошо обу­ченных и вооруженных солдат с минимумом тяжелой техники. И вместо шутки товарища Сталина: «А сколько у Ватикана дивизий?» можно будет услышать: «А сколько сотен солдат может выставить Голландия?» Такие масштабные сокращения с учетом неизбежного роста негативных настроений в бедных странах против «золотого миллиарда жирных котов» выглядят несколько опрометчиво.

Франция пытается держать марку

Французский военный бюджет также ожидают сокращения. Но пока планы участия Парижа в «соцсоревновании по разоружению» скромные. Армия и так уже значительно сокращена в ходе реформы. ВВС – на 24% личного состава, сухопутные войска – на 17%, а флот – на 11%. Сокращаются и авиационный, и артиллерийский, и парк танков и бронетехники.

Франция уменьшит военный бюджет в 2011–2013 годах на 3,5 млрд. евро. Однако в Париже надеются, что сокращение военных расходов удастся уменьшить до 1,5 млрд. евро за счет получения доходов от продажи помещений и телекоммуникационных частот, используемых военными.

Однако дополнительные меры экономии, возможно, не коснутся таких программ, как закупка истребителей «Рафаль», фрегатов FREMM, атомных подводных лодок «Барракуда» и экипировки «солдата будущего» FELIN. Впрочем, число тех же фрегатов уже подрезали заранее.

Сокращают аппетиты и другие европейские армии. Впрочем, пищеварение подогревают искусственно – связанными кредитами. Греки, сильнее других пострадавшие от кризиса, вынуждены закупать бронетехнику и подлодки у немцев, которые специально под эти цели выделили им кредит. В Афинах и рады бы этого не делать – есть большие претензии к качеству подлодок проекта 214 и танков «Леопард-2A6HEL». Но ничего не попишешь – немецкие промышленники очень хотят кушать.

В общем и целом, если процесс пойдет в таком ключе и далее, лет через 15 одной из сильнейших европейских армий может стать грузинская. Конечно, это шутка, но в каждой шутке…

Хотя недооценивать потенциал той же Германии не стоит – в истории уже был прецедент, когда ее армию подрезали под корень по Версальскому договору. Что было через 20 лет – знают даже дети.

Правда, тогда еще не было понятия «общечеловеческие ценности» и гей-парады в Берлине не проводили.