Монголия разворачивается к Москве

С 1 по 15 сентября в Бурятии пройдут российско-монгольские военные учения «Дархан-3». Это уже третьи и наиболее крупные с 2008 г. совместные маневры с Монголией.

В предыдущих учениях принимали участие только ремонтно-восстановительные подразделения. В этих будет задействован один из мотострелковых батальонов 37-й бригады – это более 600 наших военных и около 80 единиц боевой техники. С монгольской стороны – более 260 человек и около 50 единиц техники.

С основной задачей учений является борьба с бандформированиями. Также российские военные отремонтируют монголам бронетехнику, средства связи и приборы наблюдения.

Новое руководство Монголии явно не собирается быть «оплотом демократии в Азии и ближайшим соседом США», как в свое время назвал эту страну Джордж Буш-младший. Улан-Батор разворачивается в традиционном направлении – на Москву. Это видно и по военному сотрудничеству, и по восстановлению экономических связей.

Конечно, «16-й республикой», как при СССР, Монголия нам не станет. Но и быть поглощенной Китаем или стать форпостом США, своеобразной «азиатской Грузией», – тоже не намерена. России выгодно укрепление позиций в этой богатой минеральными ресурсами, но малонаселенной стране. Да и солдаты из монголов хорошие – это еще в Ираке отмечали американцы. Они ставили их выше многих своих союзников. Впрочем, почти 800 лет назад свою боеспособность монголы доказали всему миру.

Кроме учений и поставок запчастей возобновлено ежегодное участие монгольских офицеров в командирских сборах Сибирского военного округа. Такая помощь после длительного периода разрыва связей с Москвой Улан-Батору очень нужна.