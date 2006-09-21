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Солдату дадут 50 метров туалетной бумаги

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

Солдату дадут 50 метров туалетной бумаги

 КАК рассказал корреспонденту «Аргументов неделi» начальник Центрального вещевого управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Сергей Шляев, отныне солдатское белье будет немарким – вместо белого оно станет оливковым. Тапочки для ходьбы в казарме станут более гигиеничными: легкими, цельнолитыми, полимерными.

 Но, пожалуй, главная новость из области гигиены. Наконец-то в 21 веке в армейских сортирах вместо газет патриотического содержания появится туалетная бумага. По новым нормам по 50 метров туалетной бумаги будет отныне положено в месяц каждому российскому солдату. Или по 1 метру и 66 сантиметров в сутки! Кроме того, бойцам увеличили количество подворотничков – до 104 штук, носовых платков – до 6 штук, а портянок – до 7 пар в месяц. Для солдат и сержантов срочной службы разработаны утепленные костюмы вместо телогреек и шаровар, новые сапоги – низ изготовлен из натуральной кожи (юфть), а верх – из искусственной (кирза).

 Раньше только у офицеров ремни были из натуральной кожи, а у солдат – из искусственной. Теперь ремни у рядовых будут тоже «натуральными»: качественными и дорогими.

 Но больше всего денег армейские вещевики потратят на снаряжение для горно-стрелковых бригад. По личному распоряжению президента Владимира Путина, оно целиком создано на основе современных высоких технологий – от титановых ледорубов и ручных буров до носков-гортекс, ботинок на «холофайбре» и нижнего белья «тинсулейт». Один комплект такого снаряжения обойдется в 88 тысяч рублей. Он состоит из 50 предметов. Снаряжение обычного спецназа ГРУ чуть дешевле – 36 предметов стоят 35 тысяч рублей.

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