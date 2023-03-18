Смущает очень вялая реакция России на решение МУС об аресте Владимира Путина

Казалось бы, Запад уже перешёл все грани приличия, и пора уже реагировать на его откровенно хамские шаги жестко и бескомпромиссно. Но, у нас всё, пока - тишь да гладь. Мол, не будем поддаваться на провокации. А это уже не провокации, а «заброска гнилых шаров», проба России на прочность – до какой степени мы на этот раз прогнёмся.
Выдача распоряжение МУС на арест лидера столь великой страны, как Россия – случай, не имеющий прецедентов. Мы все понимаем от куда растут ноги этого решения недоумков, заседающих в Гааге. Мы знаем кто их на эту пакость сподвиг. По существу - России объявлена война.
Что мы слышим от наших официальных лиц? Официальный представитель МИДа Мария Захарова этак политкоректненько, по девичьи, заявила: «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными». И Песков сообщил скромненько, почти потупив глазки: «Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными».
А пора уже метать громы и молнии, а не бубнить смущённо что-то себе под нос. Надо выдвигать ультиматумы, а не идти на какие-то сомнительные сделки, типа «зерновой». С западными лидерами нельзя разговаривать вежливо, они это воспринимают, как слабость и продолжают давить на нас дальше.
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Беззубые заявления наших официальных лиц разочаровывают. Чувствуется, что эти лица явно недопонимают, что большую часть мира обязывают арестовать нашего Президента, Верховного главнокомандующего ВС РФ, даже в Монголии. Хватит вообще болтать и метать перлы, пора переходить к жестким контрмерам. Почему не прерваны поставки Европе газа? Почему Россия не разорвала с Америкой все связи? Почему продолжена вредоносная для нас «зерновая сделка»? Почему Москва идёт на выполнение каких-то сомнительных «деяний доброй воли» вместо того, чтобы утюжить Украину ковровыми бомбардировками и закрыть наглухо войсками её западные границы? А это делать давно пора. При жёстком противодействии янки начинают пасовать, поскольку их пугает решимость на принятие жёстких мер. И наоборот – вялые словесные протесты только подталкивают Запад на наращивание агрессии против нашей страны.
Нам уже давно откровенно плюют в лицо. Утираться не надоело? Что ещё должен сделать Запад, какую пакость в отношении нас совершить, чтобы Кремль, наконец начал адекватно реагировать и отвешивать своим врагам тяжёлые тумаки, вместо жалкого возмущённого блеяния?