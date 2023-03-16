Донецкие врачи достали пулю из работающего сердца солдата

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Сложнейшая операция по извлечению пули из сердца раненного бойца была проведена донецкими хирургами. Раненный солдат был доставлен в больницу прямо с поля боя. Медики оперативно сделали снимки для определения положения пули.



Операция длилась на протяжении часа. Работал один хирург и два ассистента. Несмотря на наличие инородного тела, сердце продолжало функционировать. Пуля находилась в полости перикарда, но не повредила структуру сердца, что позволило её достать максимально оперативно.



Врач после проведения разреза достал пулю из околосердечной сумки. Кусок металла был повреждён. Несмотря на его небольшие размеры, для организма посторонний предмет слишком крупный. Врачи объясняют, что удалять осколки из организма гораздо сложнее. А солдаты как раз поступают в больницу чаше всего с осколочными ранениями. Пациенту повезло, что пуля не попала в сосуд, в противном случае это привело бы к смерти.



Боец был ранен уже третий раз. После выздоровления он снова отправится на поле боя. Последнее ранение он получил во время перестрелки при занятии высоты. Пуля пробила бронежилет, задев при этом позвоночник. Спинной мозг солдата остался в целостности. Медики считают, что пациент имеет все шансы снова вернуться в строй.