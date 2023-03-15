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Фрегат Северного флота РФ «Адмирал флота Касатонов» продефилировал по Ла-Маншу

, 18:07

Фрегат Северного флота РФ «Адмирал флота Касатонов» продефилировал по Ла-Маншу
Фото: Минобороны РФ

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» прошёл проливом Па-де-Кале – самой узкой частью Ла-Манша. Далее российский корабль совершит переход через проливную зону в Северное море, а затем в районы Северо-Восточной Атлантики. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Фрегат Северного флота действовал в Средиземном море с февраля 2022 года. Экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Помимо непосредственного решения задач дальнего похода, североморцы совершенствовали боевую подготовку и военно-морскую выучку, отработав десятки корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне.

За время похода, который начался 23 января прошлого года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл более 65 тысяч морских миль. В Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведёт ряд корабельных учений. После завершения всех поставленных задач корабль прибудет в главную базу Северного флота – Североморск.

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