Ростех перестроит свою работу на «военные рельсы»

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Фото: Минобороны РФ

Производство вооружений и боеприпасов фактически переведено на военные рельсы и увеличено в объеме в разы. Предприятия корпорации работают в три смены и поставляют требуемую на фронте продукцию без остановки. Об этом сообщают сразу несколько телегам-каналов в том числе и «Рыбарь».

Ранее Госкорпорация РОСТЕХ сообщала, что инвестирует десятки миллиардов рублей в модернизацию и перевооружение заводов по производству спецхимии и комплектующих элементов боеприпасов. «Цель этих мероприятий – создание нового облика боеприпасной отрасли», – говорил Сергей Чемезов.