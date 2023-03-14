Телеграм-канал «Иди и смотри»: в Бахмуте могут попасть в котёл до 15 тыс. бойцов ВСУ

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Карта-схема Шарковского

По данным Телеграм-канала «Иди и смотри», штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут наступление на Часов Яр по двум сходящимся направлениям. Есть вероятность, что россияне уже в ближайшее время возьмут Бахмут в кольцо. Командование ВСУ по-прежнему намерено удерживать город за собой и стягивает западнее него резервы. Судя по всему, укры намерены провести контрнаступление на бахмутском участке фронта с целью – деблокировать свой гарнизон.

В Бамуте силы ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль завод «Востокмаш», расположенный на севере промзоны АЗОМ. Идут вязкие уличные бои по данным Телеграм-канала «Иди и смотри» сейчас в Бахмуте находится до 15 тыс. украинских войск, все они рискуют оказаться в котле.