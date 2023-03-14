Российские самоходки «Гиацинт-С» не дают покоя украинским формированиям

Аргументы Недели → Армия 13+

Фото: Минобороны РФ

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» и буксируемых «Гиацинт-Б» Центрального военного округа уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских националистов. Стрельба ведется 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 30 км. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.