В США теоретически хотят передать Украине истребители западного образца, но не знают, как это сделать на практике

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Зеленский, выступая перед Конгрессом заявил: «Украина никогда не просила американских солдат воевать на нашей земле вместо нас… Уверяю вас, что украинские солдаты сами прекрасно управляются с американскими танками и самолетами».

И уже в февральском послании президенту США Джо Байдену некоторые американские законодатели, как республиканцы, так и демократы выступили с призывом предоставить Украине F-16 или другие истребители и быстро принять решение, чтобы у ВВС ВСУ было время обучить своих пилотов. Об этом пишет специализированная на военной тематике американская пресса, в том числе и Defense News.

Петицию обращённую к Байдену, содержащую следующие строки: «В отличие от нынешних наземных платформ ПВО, используемых в настоящее время украинскими войсками, способность истребителей быстро пересекать большое пространство боевых действий со значительной боевой нагрузкой может оказаться решающей для контроля над воздушным пространством Украины в этом году», подписали: Джаред Голден (штат Мэн); Тони Гонсалес (штат Техас); Джейсон Кроу (штат Колорадо); Майк Галлахер (штат Висконсин) и другие американские законодатели.

Отмечается, что США уже передали Украине внушительный список вооружений, среди них: барражирующие боеприпасы, буксируемая и самоходная артиллерия, высокомобильные ракетные системы и многое другое. В январе Соединенные Штаты имитировали одобрение поставки танков M1 Abrams на Украину, в ответ Германия и некоторые другие европейские страны согласились реально предоставить Киеву танки Leopard 2 и Leopard.

Что касается истребителей, здесь, в НАТО не достигнуто единства взаимопонимания. Но, некоторые европейские политики высказались за передачу ВСУ самолётов западного образца. Например - министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал журналистам в феврале: «Ничего не исключайте, ничего не исключайте».

Заместитель главы Пентагона Колин Кал, объясняя позицию своего ведомства по данному вопросу, напомнил, что США уже предоставили Киеву очень дорогую систему ПВО/ПРО Patriot, для борьбы с боевой авиацией России. Правда, он забыл указать, что речь идёт о считанных зенитных ракетных комплексах. Кал также признал, что украинская сторона настаивает на поставках ей истребителей F-16 или других самолётов того же класса. Кал подчеркнул, что передача ВСУ даже трех десятков старых F-16 обойдется американской казне примерно в 3 миллиарда долларов, а передача того числа самолётов, что желает Киев - будет стоить США более 11 миллиардов долларов.

В конгрессе США нашлись те, кто сомневается в необходимости передачи истребителей Киеву, считая, что это не поможет ВСУ выиграть войну с Россией. Один из наиболее влиятельных скептиков - представитель демократов Адам Смит из Вашингтона заявил:

«Даже если бы мы сказали, что нет ничего более важного, чем эта система вооружения, и потратили бы на это все свое время и все наши ресурсы, в лучшем случае мы могли бы перебросить несколько боеспособных F-16 на Украину в течение короткого времени: год, может быть, восемь месяцев, если мы действительно будем настаивать…И это везение. Потому что вам нужно не просто обучать пилотов; вам нужно обучать механиков, у вас должны быть аэродромы, которые могут принять F-16, и у вас должны быть запасные части, чтобы заставить его работать».

Нынешний парк истребителей украинских ВВС американцы оценивают в 43 единицы МиГ-29 и 26 единиц Су-27. Парк ВКС России, задействованный в специальной военной операции, американцы оценивают примерно в 370 истребителей МиГ-29, -31 и -35, а также в 350 истребителей Су-27, -30 и -35. Эти данные приводит альманах Flight International. Также указывается, что российские самолёты, включая МиГ-35 и Су-35, значительно более совершенные, чем техника ВВС Украины по технологическому и боевому состоянию, оснащению и вооружению. Кроме того, россияне обладают значительно превосходящими технологически средствами ПВО. Поэтому особо рьяные американские аналитики призывают передать Киеву модернизированные F-16, которые, по мнению некоторых из них, позволят ВСУ добиться паритета сил в воздухе.

Сейчас Украина старается закрыть брешь в своих ВВС беспилотниками различного типа и происхождения, включая турецкие Bayraktar TB2. Киев слёзно выпрашивает у США тяжёлые ударно-разведывательные дроны Grey Eagle и MQ-9 Reaper. Но, пока ВСУ получили из Америки барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и 600.

В Конгрессе США считают, что на Украине есть много квалифицированные военных лётчиков, что, мягко говоря – ложь. Видимо её распространяют среди американских законодателей для того, чтобы убедить последних в необходимости предоставления истребителей, произведённых в США – Киеву. Начальник штаба ВВС США генерал Си Кью, также высказался за передачу американских истребителей ВСУ, мотивируя это тем, что у Киева ограничен доступ к запасным частям «Сухих» и «МиГов». Также в США считают возможными вооружить ВВС Украины шведскими истребителями Gripen, французскими - Rafale и европейскими - Eurofighter. Указывается, что легче всего будет доставлять на Украину шведские самолёты Gripen поскольку их техническое и логистическое оборудование можно загружать в стандартные 20-футовые морские контейнеры и без проблем перевозить на грузовиках.

В США осознают, что F-16 — это «истребитель, предназначенный для хороших взлетно-посадочных полос». Большинство украинских взлетно-посадочных полос не советуют минимально необходимым стандартам качества. Но, США могут предоставить Киеву менее прихотливые истребители F-18 и вспомогательное оборудование.

Многие в Америке высказываются о наличии трудностей в переучивании управлению самолётами с российских на американские. Обучение с базового уровня в ВВС США длится от восьми месяцев до года. В результате пилоты достигают лишь квалификацию весьма посредственного уровня. Но, в США считают, что для украинского ТВД этого будет вполне достаточно. Правда, как всегда, есть и скептики среди американских экспертов, которые считают, что в результате ВВС Украины будут нести тяжёлые потери. Ускоренный курс подготовки может сыграть с украинцами злую шутку. Также есть продляема с обучением технического персонала. Возможно, что и та и другая задача будет решаться за счёт привлечения иностранных наёмников, имеющих богатый опыт управления истребителями F-16 или F-18 и навыки в их обслуживании.