Западные СМИ сообщают о грядущем летнем наступлении Украины

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Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Ройтерс

Командующий сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский заявил, что ожесточенные бои за Бахмут (Артемовск) позволяют ему выиграть время, для подготовки сил и средств к новой наступательной операции.

Сырский заявил изданию Bild: «Украина готовится к контрнаступлению». А новостному агентству Пятой республики AFP он рассказал, что бои за Бахмут предназначены для отвлечения сил противника, в то время, когда ведётся подготовка наступления в грядущей летней кампании. Перед гарнизоном Бахмута стоит задача - измотать в боях и обескровить российские войска. Известно из открытых источников, что Бахмут освобождают в основном штурмовые отряды ЧВК «Вагнера». Видимо поэтому ВСУ направляют сюда дополнительные силы и средства. Евгений Пригожин (шеф «Вагнера») сообщил: «Одну группировку (ВСУ создали. — ред.) в Славянске — 67-я бригада; вторую группировку - в Северске, 81-я и 66-я бригады; еще одну группировку в Часове Яре и одну в Константиновке… По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в «мясорубку» подкидывают всё новые и новые тысячи. Боеприпасов и вооружения у них хоть ж-й ешь, до х... (очень много – ред.) ... Украинцы никуда не убегают, они массово погибают за Бахмут». Похоже Киев надеется заставить противника перебросить на этот участок фронта как можно больше сил и средств.

Ранее сообщалось, что ВСУ, МВДУ и погранслужба Украины завершают формирование двух полнокровных механизированных корпусов и 26 отдельных бригад, которые планируется бросить в наступление, правда, Киев вполне предсказуемо лукавит с выбором направления или направлений главных ударов.

В качестве варианта называются: Крымское направление, кроме того Киев намекает, что может начать наступление на Белгородскую, Курскую или Брянскую области. Впрочем, реально, если ВСУ не врут, и создали вышеуказанную группировку из двух корпусов и 26 отдельных бригад, но, как и в прошлом году стоит ожидать наступления сразу на двух и более направлениях. А туда, где обозначится успех украинское командование бросит основные силы. Затем оно может их перенацелить. Это мы наблюдали осенью 2022 года. Сначала проводились отвлекающие действия на юге. А основной удар был нанесён на севере - в Харьковской области. После того, как здесь наступательный порыв иссяк и ВСУ начали увязать в позиционных боях, украинский Генштаб перенацелил основные силы на юг. Таким образом командование ВСУ вынудило российские войска оставить правый берег Днепра в Херсонщине.

В наступающем летнем периоде ВСУ, согласно их информации – будут иметь почти 150-тычячный резерв, предназначенный для наступления. Кроме того, войсками укро-нацистов накоплено большое количество единиц ствольной и реактивной артиллерии, и боеприпасов к ним. Также в арсенале ВСУ не менее 500 высокоточных ракет, а вдобавок Киев получил комплекты Jdam-er, которые используются для модернизации обычных гравитационных авиабомб в планирующие и самонаводящиеся. ВСУ ожидают поступление большого числа танков и транспортно-боевых бронемашин, впечатляющее число ударных и разведывательных летающих беспилотников, внушительный объём ПТРК, ПЗРК с боеприпасами, стрелковое оружие и миллионы патронов к нему.

Вывод таков: российскому командованию придётся подготовить войска к серьёзным боям в летней кампании. Если обе стороны будут решать задачи наступлением, то мы станем свидетелями манёвренной войны с большим числом встречных боёв. Есть версия, что США и НАТО предоставят ВСУ свою авиацию, перекрашенную в украинские опознавательные цвета, а также пилотов и структуру обеспечения. Это значит, что стоит ожидать значительного увеличения боевой нагрузки на наши силы ПВО. Передвижку большие потери у ВВС стран НАТО, если они действительно поддержат своими истребителями наступление ВСУ. Предположу, что в конце концов преимущество получит та сторона, у кого окажется больше высокоточных барражирующих боеприпасов и разведывательно-ударных дронов, а также систем ствольной и реактивной артиллерии.

Сразу оговорюсь, что огневая мощь российской стороны однозначно превосходит украинскую, в первую очередь за счёт наличия у ВС РФ гиперзвуковых ракет и других дальних высокоточных средств поражения. Кстати, если российское командование сумеет накопить к лету значительное их количество – это станет великим подспорьем в достижении победы.

Конечно же всё зависит, в первую очередь, от боевого духа, мотивированности и выучки сухопутных войск. Всего этого россиянам не занимать.