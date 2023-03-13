Россия утеряла технологический суверенитет и энтузиазм граждан?

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На протяжении трёх десятилетий российская экономика выстраивалась на основе реализации углеводородов. В новых условиях сокращения экспорта от государства требуется создание источников финансов не сырьевого формата.



В 80-годы прошлого века произошёл обвал цен на нефть, что привело к ухудшению советской экономики. В конечном итоге её обвал стал причиной распада СССР. В нынешних реалиях Россия может повторить советский сценарий.



Участники предстоящего Московского экономического форума намерены поднять темы индустриализации, которая должна спасти государство от экономических проблем.



Социальная структура РФ полностью зависит от внешних источников, которые с прошлого года стремительно сократились. Учёные из МГУ предлагают перераспределить экономические активы в России, чтобы получить источники развития. Такие мероприятия проводились в СССР в предвоенный период индустриализации. Но ограничением может стать отсутствие плановой экономики и дефицит ресурсов для мобилизации.



Граждане России не имеют того энтузиазма, который был у советских людей первой половины прошлого столетия. Сегодня Россия не может производить все необходимые виды продукции. Технологический суверенитет утерян.