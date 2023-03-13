ВСУ готовятся к летней кампании 2023 года; США готовят Польшу к войне с Россией и намерены воевать до последнего поляка

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы полностью овладели восточной частью Бахмута и поджимают противника флангами с севера и юга – так, что оставшийся в городе гарнизон практически лишён возможности получать подкрепление, оружие и боеприпасы. Несколько ранее Пригожин сетовал на то, что Минобороны обделяет его снарядами. Однако буквально накануне нынешних событий стало известно, что это недоразумение удалось разрешить.



Командование ВСУ на заседании ставки ВГК Украины, с участием Зеленского, заявило окончательно, что не собирается сдавать Бахмут и готовит серию контрударов войсками для возврата ранее утраченных позиций в этом городе. И действительно наблюдается активность ВСУ западнее Бахмута, здесь идёт сосредоточение живой силы и техники противника. По данным Евгения Пригожина: «Одну группировку (ВСУ создали. — ред.) в Славянске — 67-я бригада; вторую группировку - в Северске, 81-я и 66-я бригады; еще одну группировку в Часове Яре и одну в Константиновке… По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в «мясорубку» подкидывают всё новые и новые тысячи. Боеприпасов и вооружения у них хоть ж-й ешь, до х... (очень много – ред.) ... Украинцы никуда не убегают, они массово погибают за Бахмут».



Украинский генерал Сырский, которому приписывают успех осеннего наступления 2022 года ВСУ в Харьковской области, откровенно заявляет, что Бахмут является отвлекающим действием Киева. Задача ВСУ на этом направлении сковать как можно больше сил ВС РФ, измотать и обескровить их, а также – выиграть время для создания мощного резерва, который будет брошен в наступление летом этого года. Но, сковать и обескровить никого не получится, поскольку за Бахмут воюет только ЧВК «Вагнер». Значительную часть резервов ВС РФ вообще пока не задействовали в боях.



Западные СМИ, обсуждая возможные планы ВСУ на грядущую летнюю кампанию указывают, что примерно в мае на Украину должна поступить обещанная Западом техника: немецкие танки «Леопард 2», американские БМП «Брэдли» и прочее. Также западная пресса предвидит, что НАТО может бросить в бой свои самолёты, перекрасив из в украинские опознавательные цвета, чтобы обеспечить успех действий ВСУ.



Запад завалил Украину оружием, но не может обеспечить его полную доставку на поле боя. Разворовывание поступающих из Европы и США грузов военного назначения происходит буквально на всём протяжении пути от украинско-польской границы до линии фронта. Есть мнение, что значительная часть вооружений и боеприпасов пропадает ещё на польской территории. Украинская военная прокуратура вынуждена вести расследования о массовом хищении оружия и боеприпасов, которое происходит уже на передовой и в прифронтовой зоне.



Отмечается, что с увеличением числа обучаемых на западе украинских солдат ухудшилось качество их боевой подготовки. По признанию самих украинских военных – их учат за рубежом совершено не тому, что может пригодиться на поле боя. Более того в ходе учёбы их тренируют на западных образцах вооружений одного типа, а на передовой выдают совсем другое оружие, к которому приходится приноравливаться уже «на ходу». Для поддержания боеспособности линейных формирований командование ВСУ вынуждено разбавлять новобранцев сильно мотивированными махровыми националистами и использовать заградотряды.



В ходе ныне текущих боёв в руки россиян попадает множество современного трофейного оружия западного производства от стрелковых образцов до высокотехнологичных противотанковых и противовоздушных средств типа: «Джавелин» и «Стингер». Стало известно, что российская сторона начала делиться этими трофеями со своими иранскими партнёрами. Кроме того, Тегеран получит российские истребители поколения 4 ++ Су-35. Похоже, что военно-техническое сотрудничество РФ и Исламской республики развивается семимильными шагами. Ранее стало известно, что на территории России планируется совместное с Тегераном производство дронов и барражирующих боеприпасов.



Тем временем Варшава заявила о том, что намерена развивать свои сухопутные силы до состояния сильнейших в Европе. Польша будет тратить на военные нужды до 4% от ВВП. Поскольку она является дотационным государством в Евросоюзе, можно предположить, что Варшава намерена бессовестно доить Брюссель, при поддержке США. Про сильнейшую в Европе украинскую армию мы уже слышали. Однако её большие потери на поле боя неизбежно приведут к истощению людского мобилизационного ресурса. И, видимо, предвидя это, США готовят на заклание Польшу. Численность населения этой страны находится примерно на уровне 40 млн человек, её людской ресурс практически не тронут, за исключением тех 2500 поляков, что уже погибли на Украине. Похоже, что на следующем этапе противостояния с Россией США намерены воевать до последнего поляка.



