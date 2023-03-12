Сухопутные силы США имеют на вооружении 204 беспилотников MQ-1C

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Армия США в своем составе содержит 15 рот беспилотных разведывательно-ударных летательных аппаратов MQ-1C Grey Eagle. В каждой роте по 12 БпЛА, плюс к тому есть учебная рота, которая оснащена 11 машинами и ещё 13 беспилотников находятся в резерве. Всего их на вооружении только Армии США – 204 единицы.

Тяжёлый разведывательно- ударный беспилотник General Atomics MQ-1C Grey Eagle состоит на вооружении Сухопутных сил, КМП, ВВС, ССО и ВМС США. Общая численность этих машин в ВС США - не известна. Стоимость каждой машины – 0,8 млн долл.

Беспилотник способен находится в небе до 30 часов, развивает максимальную скорость 250 км/ч, его практический потолок 8850 м. Машина способна нести четыре ракеты или 4 бомбы. Она оснащена современной авионикой.

Пентагон запланировал передать часть этих беспилотников Украине, для этого они подвергаются техническим изменениям с целью – ухудшить их технические и боевые возможности. Это делается из-за опасения, что машины могут попасть в руки российских инженеров. Передача РФ военных технологий не входит в планы Вашингтона, однако этого не избежать поскольку США уже направили и продолжают направлять на Украину современные вооружения. Кстати, своими военными трофеями Москва делится с Тегераном (а возможно с КНР и КНДР).