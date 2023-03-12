Военный бюджет США на 2024 год пока не достигнет 1,3 трлн долларов

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Defense News

Республиканцы в Конгрессе считают недостаточным рекордный за всю историю США военный бюджет, предложенный на 2024 год администрацией Джо Байдена. А президентская команда предложила потратить в следующем финансовом периоде на нужды Пентагона ни много - ни мало: 886 миллиардов долларов, что на 3,3% больше, чем в 2023 году. Вместе с тем республиканцы намерены сократить на 130 миллиардов долларов так называемые дискреционные (не связанные с военными задачами) расходы своего военного ведомства. Об этом пишет Defense News.

Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс, (депутат от штата Алабама) раскритиковал Байдена за двукратное увеличение дискреционных расходов. Председатель сенатского комитета по вооруженным силам, также республиканец Роджер Уикер из Миссисипи назвал бюджетный запрос «ужасно неадекватным». А председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Кен Калверт (штат Калифорния), обвинил президента Джо Байдена в том, что он «отдает приоритет ошибочным внутренним расходам и партийным приоритетам, а не военным потребностям США» на фоне «растущих глобальных угроз».

Кроме того, главный депутат от Республиканской партии в сенатском комитете по ассигнованиям Сьюзан Коллинз из штата Мэн заявила, что она обеспокоена тем, что ВМС из-за недостатка финансирования не в состоянии обеспечить себя 373 боевыми кораблями, как это было предусмотрено планом строительства военного флота Америки.

Она подчеркнула: «Например, если вы посмотрите на военно-морской флот, Китай находится на шаг впереди, чтобы иметь флот из 400 кораблей, а у нас сегодня только 296».

Понятно, что бодание между республиканцами и демократами идёт по мелочам, обеспечивающим политические преференции. В общем их стремления совпадают. Кстати администрация Байдена ведёт себя сдержанно, по сравнению с другими инициативами. Например, Уикер ранее выступал за оборонный бюджет, равный 5% валового внутреннего продукта, что составит почти 1,3 триллиона долларов.

Со своей стороны, демократы в основном хвалили предложенную администрацией Байдена линию обороны. Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид, D-R.I., назвал его «сильным бюджетом» и сказал, что он «служит полезной отправной точкой».

«Запрос президента на оборону является одним из крупнейших в истории и отражает реальность вызовов национальной безопасности, с которыми мы сталкиваемся», — говорится в заявлении Рида. «Некоторые неизбежно скажут, что верхняя линия слишком велика, в то время как другие будут утверждать, что этого недостаточно».

Точно так же член палаты представителей Адам Смит из Вашингтона — главный демократ в комитете Палаты представителей по вооруженным силам — заявил, что предлагаемая высшая линия обороны «решает сложный спектр проблем национальной безопасности и национальной обороны, от стратегического соперничества с Китаем и Россией».

Судя по всему, Белый Дом продолжит манёвры для обеспечения боеспособности НАТО на европейском ТВД и своих сил в купе с союзниками на тихоокеанском ТВД. Кстати, значительную часть расходов Вашингтон перекладывает на своих европейских и дальневосточных союзников.

Для противостояния с Россией запускается новый проект – самая сильная в Европе польская армия. Нечто такое же мы уже слышали, но. это касалось украинских войск. Похоже, американские военные уже пришли к выводу, что мобилизационные человеческие ресурсы Украины уже на исходе. Польша в этом случае для Пентагона – оптимальный вариант.

Её мобилизационные возможности достаточно высоки. Численность населения стремится в 40 млн, соответственно Варшава при желании может поставить под ружьё до 5 млн человек, но это скорее всего – её максимум. Впрочем, такой расклад вероятно устраивает США, которые готовятся воевать с Россией до последнего поляка.