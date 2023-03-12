Старый, добрый «Град» по-прежнему эффективен в умелых руках

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Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на одном из направлений в результате воздушной разведки расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии.

После этого расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» выдвинулись на боевые позиции, откуда нанесли артиллерийский удар по целям. Выполнив огневую задачу, артиллеристы оперативно на максимальной скорости сменили позиции.

Артиллерийские подразделения, приданные соединениям и воинским частям Воздушно-десантных войск, в ходе специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, уничтожению пунктов управления, подавлению огневых средств.