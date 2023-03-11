Кочующие российские миномёты наносят большой урон врагу

Аргументы Недели → Армия 13+

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что ВС РФ активно используют кочующие 120-мм миномёты, этот тактический приём стал открытием специальной военной операции.

При выполнении огневых задач военнослужащие ведут разведку позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. Выявив цели, расчеты 120-мм миномётов поддерживают наступающую пехоту, уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, поражают живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

Один из наиболее эффективных способов работы – «кочующий миномёт». Он заключается в быстрой смене огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата.

У расчетов «кочующих 120-мм минометов» буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела.

После первого выстрела расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр. В считанные минуты расчеты «насыпают» по выявленным целям более трёх десятков 120-ти миллиметровых мин.

Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. Из самых значимых целей за последнее время, как сообщили сами артиллеристы, были уничтоженные бронетранспортеры и боевые машина пехоты. Также военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.