Правда ли, что в войне любители превосходят профессионалов

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

ЧВК Вагнер

Лица, заявляющие, что любители превосходят профессионалов в войне, главным образом указывают на эффективность действий партизан против регулярных войск. Также в пример ставится то, как непрофессионалы большевики разгромили белое движение профессиональных военных в ходе Гражданской войны, а заодно и отразили иностранную интервенцию. Здесь есть о чём поспорить, но, главная тема данного материла – феномен Пригожина. И то, как он, в общем-то по делу, критикует профессионалов. Поговорим, также, о сложившейся ситуации в противостоянии ВС РФ и ВСУ.

Начнём с того, что в войне имеет значение пассионарность (термин введён Л.Н. Гумилёвым) полководца. Но, если он при этом не имеет представления о военном искусстве, потуги такого вождя никогда не будут победоносными. Идеальный полководец воплотился в личности Александра Суворова. Он, пассионарий высшей пробы, гений по менталитету, он поглощал знания, изложенные в книгах с исключительной энергией. Военное дело, а также и величие России - было смыслом его жизни. Будучи человеком набожным, он часто повторял, что, если некто заявляет, что не боится Бога, значит в этом индивиде засел какой-то неизмеримо огромный страх. Истинный воин боится только Бога и бесчестия.

С молодости Алесандр Васильевич зачитывался сочинениями о походах античных воителей, и полководцев нового времени: Евгения Савойского, Тюренна, Конде. Александр Суворов вел свои кампании только наступлением (не опускался до обороны и презирал саму суть слова отход), ни разу не потерпел ни единого поражения на поле боя и в штурмах цитаделей. Есть правда весьма необразованные люди, которые верят в противное, внимая сказкам подлецов внушающих нам, что были поражения. Рассмотрим два случая. Первый – сражение за Краков, краковский Вавель и замок Ландцкрона. Первый приступ русских войск на Ланцкрону был отбит. Этот факт недоброжелатели записали как поражение Суворова. Но, позвольте, господа, на этом сражение не было окончено. При Нови и при Треббии битвы продолжались до трёх дней, и мы не рассматриваем каждый отдельный день, как самостоятельную битву, а подводим итог по результату, когда французские армии Макдональда и Жубера/Моро были наголову разбиты и понесли невосполнимые потери. Так и замок Ландцкрона был взят вторым приступом.

Другой случай произошёл при Бассиньяно, там Суворова вообще даже близко не было. А были два идиота, решившие изобразить из себя великих полководцев – великий князь Константин Павлович и генерал Розенберг, попытавшиеся атаковать превосходящего по силам противника, занимавшего выгодные позиции. Результат был плачевный. Князь Константин Павлович получил нагоняй от Суворова на коленях его упрашивал оставить при себе и не отправлять с позором в Санкт-Петербург.

Младший брат Константина - Николай (первый) Павлович сумел собрать вокруг себя бездарных генералов, которые в соответствии со своими способностями, действуя от обороны, проиграли Крымскую войну 1853-1856 годов. Его правнук Николай второй, Александрович таким же способом проиграл Японо-Русскую и предал Россию отречением от престола в Первую мировую. Беда, когда страна получает вместо боевого инициативного генералитета – трусливых царедворцев, боящихся потерять единожды приобретённое «теплое местечко» в верхнем эшелоне военного руководства.

Однако, мы увлеклись историей, пора вернуться к теме статьи. При близком рассмотрении феномена таких героев революции как Фрунзе или председатель Реввоенсовета Троцкий, или вождь армии анархистов Махно, которые не были профессиональными военными, мы видим, что это были пассионарные личности. И при этом они пользовались «услугами» профессионалов. В Красной Армии и у Махно было много военспецов, которые в общем-то и были творцами боеспособности вооружённых сил пролетариата и анархистов. В нынешней нашей ситуации, как пассионарии, ярко на общем фоне выделяются три личности: президент РФ Владимир Путин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Первые два – явно имеют значительный опыт военного управления и потому четко относятся к профессионалам. Пригожин нарочито дистанцируется от таковых, критикует Минобороны и Генштаб за нерешительность в ведении специальной военной операции. И подчёркивает, что его военизированная структура действует куда более эффективно, чем регулярная российская армия. Иногда складывается впечатление, что Пригожин отрицает саму философию военного искусства, как таковую. Однако, по сути, формирования ЧВК «Вагнера», в определённом смысле, следуют основным принципам военного искусства. Возможно, это происходит без ведома их шефа.

Кстати, буквально недавно, Пригожин пожаловался в сети, что Минобороны обделяет его боеприпасами. На этом моменте хотелось бы остановиться поподробнее. Дело в том, что в отличие от ВС РФ - частная военная компания не связана обязательствами воевать только тем, что официально принято на вооружение в России. То есть, Пригожин вполне может договориться с зарубежными поставщиками и получать то оружие, которое устроит его командиров и бойцов не зависимо от того, принято ли оно на вооружение в РФ или нет. То же касается и боеприпасов. Например, в КНР уже разработаны системы для боевого применения роев барражирующих боеприпасов. На месте Пригожина, я сделал бы всё невозможное, лишь бы заполучить себе эти системы. То же касается беспилотных летательных аппаратов всех типов. А Китай и Иран в состоянии предоставить, как тяжёлые ударные и разведывательные БПЛА, так и средние.

Кроме того, обе эти страны могут стать поставщиками различного типа барражирующих боеприпасов и систем их применения. Ну, что ж, вот момент, когда пассионарий может проявить полезную для фронта инициативу. Кстати, с помощью китайцев и иранцев есть возможность наладить производство необходимых для фронта вооружений на территории России. Совершено очевидно, что мир входит в фазу затяжных военных конфликтов, поэтому спрос на такую продукцию в ближайшей и среднесрочной перспективах явно не иссякнет.

Главное не отставать от современных веяний и почаще заглядывать в будущее. Кстати, некоторые эксперты предсказывают столетнюю войну, что делает производство передовых вооружений особенно прибыльными.