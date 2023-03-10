США планируют выделить Пентагону небывалый по объёму бюджет на противостояние с Китаем

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Индо-Тихоокеанское Командование США запросило 87 миллиардов долларов для себя на период с 2024 по 2028 год. На следующий 2024 финансовый годы аппетит этой структуры составил 15,4 млрд. Для сравнения, в текущем 2023 году бюджет этого командования не превысит 9,1 миллиарда долларов. Об этом пишет Defense News.

Всего на содержание Вооружённых сил США Джо Байден запросил у Конгресса 842 миллиардов долларов на 24 финансовый год.

В списке расходов INDOPACOM указаны: новые космические средства, ракеты и средства противовоздушной обороны, радиолокационные системы, центры обмена разведданными, склады снабжения и полигоны по всему региону, учения с союзниками и партнерами. «США должны сосредоточиться на развертывании постоянных, интегрированных объединенных сил к западу от (международной линии перемены дат), что может привести к непропорциональным затратам и усложнить способность любого противника эффективно конкурировать с вооруженными силами США, одновременно демонстрируя приверженность США и решимость нашим союзникам и партнерам», — говорится в несекретной части доклада командования.

Есть проект усиления ПВО базы США на острове Гуам к 2026 году, где планируется развёртывание системы ПРО Aegis Ashore. 10,8 млрд долларов — будет направлено на «улучшение положения и присутствия» в регионе. Более 2 миллиардов долларов пойдут на строительство стоянок для самолетов, складов топлива и других объектов на острове Тиниан, Пулау и Гуаме, куда Корпус морской пехоты перебрасывает 5000 морских пехотинцев III экспедиционного корпуса морской пехоты, базирующегося на Окинаве, в Японии. Более 8 миллиардов долларов будут выделены на военные исследования и разработки, в том числе 1,3 миллиарда долларов на прототипирование космических технологий и более 400 миллионов долларов на «наступательную кибернетику».

Проект «Постоянная осведомленность о боевом пространстве» стоимостью 5,3 миллиарда долларов, программа Космических сил «Постоянное инфракрасное излучение следующего поколения», включают развитие орбитальной системы предупреждения о пуске ракет, которая покрывает огромные пространства, включая Арктику. Еще 1 миллиард долларов пойдет на создание сети датчиков космического базирования для защиты от ракет воздушного, морского и наземного старта. 2,8 миллиарда долларов планируется потратить на производство ракет «Томагавк» для флота и армии; морских мин и для противокорабельных ракет большой дальности ВМФ. 170 миллионов долларов уйдут на разработку систем перехвата экспедиционных кораблей морской пехоты, предназначенную для использования новыми прибрежными полками морской пехоты для наведения на корабли и контроля над морем.

Поскольку Пентагон работает над улучшением альянсов в регионе в качестве противовеса Китаю, Индо-Тихоокеанское командование также видит потребность в 700 миллионах долларов для «наращивания потенциала обороны и безопасности, потенциала и сотрудничества союзников и партнеров». Львиная доля этого предложения, примерно 530 миллионов долларов, пойдет на программы Агентства по международному сотрудничеству в области безопасности и обороны.