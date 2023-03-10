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Фото: Минобороны РФ

Минобороны России уже приводило имена участников американских военно-биологических программ. В их числе – должностные лица министерства обороны США, американских биотехнологических компаний и подрядных организаций Пентагона.

Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ. Это:

Сергей Моргун – начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ и один из организаторов взаимодействия минобороны Украины с управлением по снижению угрозы (ДИТРА). Являлся одним из руководителей проекта Ю-Пи-8, курировал исследования хантавирусов.

Ранее этот пост занимал Сергей Литовка, который руководил сопряженными с риском для жизни и здоровья испытаниями на украинских военнослужащих в рамках изучения вируса Конго-крымской лихорадки и хантавирусов.

Владимир Курпита – руководитель центра общественного здоровья – осуществлял общий контроль и руководство взаимодействием украинских специалистов с ДИТРА, организовывал отбор биологических проб от украинских граждан и передачу их за рубеж.

Ирина Демчишина – заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья минздрава Украины, выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона – компаниями «Блэк анд Вич» и «Метабиота», контролировала выполнение проектов ДИТРА серий «Ю-Пи» и «Тэп».

Представленные на слайде персоналии – лишь небольшая часть украинского военно-биологического досье. Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины.

Хотел бы отметить, власти США противоречат сами себе в высказываниях относительно работы биологических лабораторий США на Украине.

Так, в своем заявлении от 31 января 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил наличие американских биолабораторий на Украине, указав при этом, что они были оставлены персоналом и ЦИТАТА: «…деактивированы…» до начала специальной военной операции.

Напомню, что Кирби являлся адмиралом военно-морского флота США – структуры, которая курировала военно-биологические лаборатории американского военного ведомства (НАМРУ) за рубежом.

Вместе с тем, полученные нами документы опровергают заявление Кирби. Обратите внимание на официальное обращение директора киевского представительства компании «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл» - ключевого подрядчика Пентагона - Дэвида Смита от 6 декабря 2022 г в адрес украинских учреждений, участвующих в «Программе противодействия особо опасным патогенам на Украине».

В документе сообщается о продолжении биологической программы ДИТРА на Украине, и приводятся основные задачи на текущий период. В их числе: дальнейшая консолидация коллекций опасных патогенов, а также развертывание систем управления биорисками и мониторинга эпидемиологической обстановки.

В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения. Примечательно, что особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности «А» (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека). В типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США.

Таким образом, под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию.