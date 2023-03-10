МО РФ провело анализ документов, касающихся военно-биологической деятельности США

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Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации неоднократно отмечало потенциальные риски «программ двойного назначения», которые реализуются США как на своей территории, так и за ее пределами.

Необходимо отметить, что ни один из фактов, озвученных Министерством обороны России и касающихся проведения Соединенными Штатами исследований двойного назначения, не был поставлен под сомнение или опровергнут. В попытке оправдаться со стороны Вашингтона звучат утверждения, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности.

Перед консультативным совещанием государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве в сентябре 2022 г. Госдепартамент США заявил, что целью реализуемой Пентагоном программы совместного снижения угрозы является ЦИТАТА «…улучшение здоровья человека и животных, а также контроль вспышек инфекционных заболеваний…».

На фоне заявлений Всемирной организации здравоохранения о вспышках лихорадок Марбург, Ласса, сибирской язвы и холеры в различных регионах мира, крайне сложной ситуации с экономически значимыми заболеваниями животных (африканской чумой свиней, патогенным гриппом птиц, ящуром), проведение работ в Бостонском университете по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19 (так называемой «направленной эволюции», изменений, которые в природе могут занимать десятки и сотни лет, а могут и не произойти) и созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека, представляется верхом безрассудства.

Анализ документов, часть из которых получена в ходе специальной военной операции, свидетельствует, что подобные исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые, в том числе, в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании.

Хотелось бы отметить, что министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола. Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 г. При этом в качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе.

Обратите внимание на запрос Сената США к министерству здравоохранения в отношении исследований «направленной эволюции», проводимых корпорацией «Пфайзер». В запросе сделана попытка оценить достоверность сведений, полученных американской некоммерческой организацией «Проект Веритас» от директора «Пфайзера» по исследованиям и разработкам Джордана Уокера.

Он заявил, что компания использует возможность проведения исследования «направленной эволюции» для повышения эффективности своих вакцин. Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил ЦИТАТА «…почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины…» КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

Таким образом, сотрудник «Пфайзера» признает факт проведения исследований «направленной эволюции», имеющих целью получение конкурентных преимуществ и увеличение прибыли.

Заявления Уокера подтверждаются высказываниями бывшей сотрудницы «Пфайзер» Карен Кингстон. Она прямо заявила, что продукция американской фармацевтической компании, ЦИТАТА: «…по определению, является биологическим оружием…». При этом она ссылается на американское законодательство, которое определяет биологическое оружие как любой биологический агент, токсин или устройство доставки, и под определение которых подходят вакцины с технологией мРНК.

По имеющейся информации, разработка вакцин данного типа проводилась на средства госбюджета США с 2017 года и к моменту появления коммерчески доступных препаратов было понятно, что они могут вызывать развитие сопутствующих заболеваний и серьезные осложнения таких, как менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, инсульт.

Лечить побочные эффекты вакцинации также предлагалось препаратами компаний «Пфайзер» и «Модерна», которые уже получили многомиллиардные государственные контракты. Подобный подход позволяет американским фарм-производителям в полной мере использовать появление новых патогенов в своих интересах и получать неограниченную прибыль.

Мы уже не раз обращали Ваше внимание, что основной задачей биопрограмм США является установление глобального биологического контроля. Результатом «избирательной помощи» государствам, втянутым в программы, является, как правило, переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов.

Это сопровождается строительством военных лабораторий вдоль границ геополитических противников, сбором штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий, проведением испытаний токсичных препаратов на людях.

Создаваемые лаборатории по функциональным возможностям и степени биологической безопасности можно разделить на три уровня. Лаборатории первого уровня предназначены для сбора штаммов микроорганизмов и их переносчиков в эндемичных районах, подготовки биоматериалов к последующей передаче.

На объектах второго уровня осуществляется проведение исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, а также подготовка к вывозу за рубеж штаммов микроорганизмов, входящих в государственные коллекции.

Лаборатории третьего уровня оснащены помещениями с максимальным классом биологической изоляции, а их задачей является получение информации о биологической обстановке в конкретных государствах, территории которых Пентагон планирует использовать для развертывания своих воинских контингентов.

Деятельность США по установлению глобального биологического контроля сопровождается подменой положений КБТО и других норм международного законодательства собственными правилами, которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам. Это позволяет Соединенным Штатам беспрепятственно проводить биологические исследования за пределами национальной территории. При этом государства-участники указанных исследований утрачивают национальный суверенитет в сфере биобезопасности и попадают в полную зависимость от США.

Министерство обороны России неоднократно отмечало роль американской компании «ЭкоХелс-Альянс» в реализации военно-биологических проектов американского военного ведомства, после чего деятельность данной компании стала предметом пристального внимания в самих Соединенных Штатах.Министерством здравоохранения США было инициировано расследование деятельности компании и проведена оценка эффективности надзорных мероприятий.

В отчете, подготовленном управлением генерального инспектора Минздрава, отмечено ЦИТАТА «…надзорные органы не осуществляли эффективного мониторинга и не принимали своевременных мер для обеспечения соответствия деятельности ЭкоХелс требованиям к проводимым исследованиям. Речь идет о мониторинге исследований, связанных с созданием, транспортировкой или использованием модифицированных пандемических патогенов…» КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

Было установлено, что компания своевременно не представляла отчеты о характере проводимых работ, а надзорный орган в свою очередь, не смог предпринять своевременных действий для снижения рисков, связанных с такого рода исследованиями.

В отчете делается вывод о неготовности контролирующей организации – Национального института здравоохранения США – эффективно отслеживать распределение федеральных грантов, понимать характер проводимых исследований, выявлять потенциальные проблемные области и предпринимать необходимые корректирующие действия.

Неспособность американской администрации обеспечить необходимый уровень контроля за проводимыми в стране исследованиями двойного назначения подтверждается и другими документами.

Так, 27 января 2023 г. группа экспертов из Национального научно-консультативного совета по биозащите Соединенных Штатов представила доклад по оценке эффективности действующих законодательных актов в сфере биобезопасности.



Доклад касается двух ключевых направлений, вызывающих наибольшую обеспокоенность с позиций соблюдения КБТО - исследований, связанных с повышением потенциала пандемических патогенов, и исследований двойного назначения.

Основными проблемными вопросами в докладе обозначены недостаточность контроля за биологическими исследованиями, подпадающими под КБТО. Авторы документа в очередной раз призывают повысить прозрачность проводимых работ и обязать заказчиков, не важно, частные это структуры или государственные, уведомлять надзорные органы о целях, задачах и потенциальных рисках (независимо от места проведения экспериментов - на территории самих Соединенных Штатов, либо за ее пределами).

Напомню, что подобные призывы к руководству США звучат уже более двадцати лет – с момента блокирования переговоров по выработке юридически обязывающего протокола к Конвенции, однако Белый дом не склонен прислушиваться даже к мнению собственных экспертов.

Обнародование Российской Федерацией фактов военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории заставляет все большее количество стран задумываться об истинных причинах нахождения на их территории американских исследовательских объектов.

Так, в конце декабря 2022 г. депутаты оппозиционного блока «Макабаян» обратились к Конгрессу Филиппин с требованием расследовать деятельность Пентагона, которая проводилась в Региональной лаборатории диагностики болезней животных в городе Тарлак.

В обращении парламентариев указывается, что управление по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) имеет явные и скрытые военные цели на Филиппинах, которые могут не совпадать с интересами Манилы.

В своем обращении представители парламента требуют, чтобы работу американских военных начало изучать министерство юстиции, министерство иностранных дел, министерство здравоохранения, а также национальное оборонное ведомство.

Они также призывают государственные структуры предоставить полный отчет о проделанной работе, так как у филиппинских граждан возникают обоснованные вопросы, почему гражданское и сельскохозяйственное сотрудничество возложено не на министерство сельского хозяйства США, а на ДИТРА, причастное к проведению работ двойного назначения по всему миру.

Ранее о нецелесообразности размещения на своей территории американской военной биолаборатории НАМРУ-2 заявила Индонезия. Власти этой страны потребовали полностью прекратить ее деятельность еще в 2010 году, после чего Минобороны США было вынуждено перенести все незавершенные проекты на территорию Камбоджи.

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