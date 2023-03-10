Армия США приступила к плановой ротации сил в Европе, на Ближнем востоке и в Корее

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Командование сухопутных сил США обнародовало данные о размещении около десятка американских войсковых формирований в Европе, на Ближнем востоке, в Южной Корее в рамках плановой ротации.

Передаются три войсковых формирования в состав Центрального командования США (зона ответственности Ближний восток и Центральная Азия) одна боевая тактическая группа и две структуры управления. Боевая группа 2-й пехотной бригады 10-й горнострелковой дивизии для замены боевой группы 37-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Огайо в рамках регулярной рутинной ротации. Туда же переводятся: штаб 31-й артиллерийской бригады - ПВО для замены штаба 11-й артиллерийской бригады ПВО; 13-е экспедиционное командование поддержки для замены 143-го экспедиционного командования поддержки резерва армии США (Флорида).

В Европу направляются две боевые тактические группы, структура обеспечения боя и штаб дивизии. Боевая группа 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии направляется для замены боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Штаб 3-й пехотной дивизии и бригада обеспечения 3-й пехотной дивизии отправляются для замены штаба 4-й пехотной дивизии, а бригада обеспечения 3-й пехотной дивизии заменит бригаду обеспечения 4-й пехотной дивизии.

Боевая группа 2-й бронетанковой бригады 1-й бронетанковой дивизии направляется в Европу для замены боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й пехотной дивизии.

Направляется в Южную Корею боевая группа 2-й бригады «Страйкер» 4-й пехотной дивизии для замены другой боевой группы 2-й бригады «Страйкер» 2-й пехотной дивизии.