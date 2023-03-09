Варшава отправила 10 танков Зеленскому

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Фото Бундесвера

Появилась информация о передачи первых десяти танков Варшавой – ВСУ. Однако Европа не торопится расставаться со своими «Леопардами». Также США пока муссируют тему передачи «Абрамсов» - ВСУ, но практически ничего не происходит.

Варшава отправила Киеву 10 танков Leopard 2 из 14 ранее обещанных, заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак. По словам министра, польские военные завершили обучение украинских танкистов.

Ранее сообщалось, что Лондон увеличит в двое поставки танков Зеленском против обещанного. Германия пока лавирует, но так и не одного танка на Украину не отправила.

Министр Армии США, по прежнему, лишь обсуждает возможность передачи Украине американских танков «Абрамс».