Аргументы Недели → Армия 13+

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в ходе продвижения передовых подразделений Воздушно-десантных войск были вскрыты хорошо укрепленные опорные пункты ВСУ.

Подразделения разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции противника и передали их координаты средствам артиллерии для нанесения огневого поражения. После нанесения огневых ударов артиллерией, позиции украинских формирований были взяты штурмовыми отрядами ивановских и костромских десантников.

Во время массированного огневого воздействия из артиллерийских орудий и минометов, а также непосредственного соприкосновения со штурмовыми отрядами ВДВ, обороняющиеся подразделения ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены бросить свои позиции и отступить, в спешке бросая оружие и снаряжение западного производства, а также тела своих убитых сослуживцев.

В этот день десантники заняли более 5 взводных опорных пунктов, уничтожив в каждом из них от 15 до 20 военнослужащих украинской теробороны и двух человек захватив в плен.