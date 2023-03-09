Американский генерал назвал российскую ракету «Сармат» «в высокой степени» боеспособной

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Источник: iz.ru

Фото: mil.ru

Глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) Глен ван Херк заявил о необходимости надежных средств сдерживания для США.

«В апреле 2022 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» — в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое подтверждает критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США», — приводит слова генерала «РИА Новости».

Помимо прочего, Ван Херк считает, что серьёзную угрозу для США представляют подлодка «Белгород» с торпедами «Посейдон» и российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Ракетный комплекс «Сармат» был запущен впервые 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. Министр обороны России Сергей Шойгу в декабре прошлого года заявлял, что испытания МБР РС-28 «Сармат» прошли успешно. Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.



