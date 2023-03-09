Дезертиры из зоны СВО отправятся на строгую зону

Военная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении дезертиров из зоны СВО. Восемь военнослужащих в конце прошлого года сбежали из военной части в Луганской области и добрались до Москвы.
Фигуранты уголовного дела убежали из-за плохих условий содержания. С их слов, солдат не готовили к участию в боевых действиях как положено. Они копали окопы, строили землянки. Приходилось самостоятельно добывать продукты, так как привезённой провизии не хватало.
Следствие не принимает оправдания дезертиров. Дезертиры не желали участвовать в СВО, опасаясь за свои жизни. С собой дезертиры прихватили автоматическое оружие и пулемёты. В первом населённом пункте беглецы приобрели одежду и въехали на территорию России.
Сторона защиты обвиняемых пытается доказать, что мобилизованные не планировали дезертировать. Но и участвовать в военных действиях не хотели за отсутствием должной подготовки. Сами обвиняемые не признают вины. В ближайшее время суд вынесет решение. Дело приобрело большой резонанс. Не исключено, что оно будет слушаться за закрытыми дверьми.
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