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ВСУ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и РОЗОВКА Луганской народной республики.

В районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артёмовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».



На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».



На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 180-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой народной республики и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 207-ми районах. В районе населенного пункта Новоалександровка Донецкой народной республики уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Также, в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Николаевка Херсонской области, Червоноармейское Запорожской области, Никольское Донецкой народной республики и Шипиловка Луганской народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 398 самолетов, 217 вертолетов, 3361 беспилотный летательный аппарат, 410 зенитных ракетных комплексов, 8222 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8798 единиц специальной военной автомобильной техники.