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Милкронекалс, ВСУ

Телеграм-каналы сообщают т том, что восточная часть Артёмовска (Бахмута) от Забахмутки до Южного пруда освобождена отрядами ЧВК «Вагнер». Подразделения ВСУ малыми группами отступают, зачастую ими командуют иностранные военные специалисты.

Сейчас штурмовые отряды «Вагнера» продвигаются вперёд по территории промзоны мясокомбината и взламывают линию обороны противника в направлении микрорайона Собачевка (южная часть города) и завода «Цветмет» (БЗОЦМ) на севере.

ВСУ несут серьёзные потери и продолжают выводить свои боеспособные части в район Часова Яра, туда же из тыла прибывают украинские резервы. Возможно, укро-нацисты готовятся к контрудару войсками на Артёмовск.