Поляки начали снабжать Украину южнокорейскими самоходками

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Ханхва

В сети появилось сообщение, что Варшава договорилась с Сеулом о передаче Украине 155-мм самоходных артиллерийских установок южнокорейского производства. Похоже, поляки решили форцануть этими машинами под сурдинку. Варшава вообще ведёт себя как-то слишком вызывающе в отношении к России, явно нарывается на грубость.

Пока заявлено, что Польша передаст Украине 155-мм южнокорейские САУ и рем-комплекты к ним. Совершенно очевидно, что вслед за сим Зеленскому начнут посылать снаряды. Южная Корея занимается производством этих боеприпасов. Совершенно очевидно, что речь идёт о самоходках К-9 южнокорейской корпорации «Ханвха», в структуре которой есть дивизион, занимающийся производством военной техники и вооружений.

Ранее сообщалось, что Варшава заказала в Южной Корее более 600 САУ К-9. Похоже в этом контракте будет сделана поправка в сторону значительного увеличения и южнокорейский концерн получит больше прибыли, чем изначально рассчитывал. Короче барк гаубиц ВСУ не будет отличаться стандартизацией, как бы им не «закопаться» и не обессилить из-за необходимости содержать разномастные ремонтные мастерские и соответственно большой штат специалистов по обслуживанию широкой номенклатуры боевой техники.

Посмотрим на эти К-9 на поле боя. Пока лично мне приходилось их видеть только в рекламных роликах. Никакой документально боевой фильмографии в широком доступе про них пока особо не замечено. Но, мы понимаем: одно дело – реклама, другое – боевое применение. С нетерпением жду вестей о том, как они будут гореть на своих огневых позициях.