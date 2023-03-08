Разведсообщество США утверждает, что «украинские подлодки» атаковали Северные потоки 1 и 2, возможно, «прямо из степи»

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Ройтерс

Разведсообщество американское сфабриковало новый, великолепный по глупости сюжет для голливудского блокбастера, согласно которому нитки газопроводов атаковали и уничтожили некие неназванные украинские или проукраинские группировки, точнее – одна группировка. Следуя этой логике, можно смело утверждать, что к таковым явно относятся Силы специальных операций США, а вместе с ними ВМФ США и боевые пловцы в купе с авиацией ВМС Норвегии.

Штаты явно залезли в фатальную ловушку, которую создали для себя сами, подорвав три нитки газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток-2». На память приходит совершено несравненная по глупости американская притча о лягушке, попавшей в молоко, которая чтобы не утонуть била лапами, взбила сливки и опираясь на них выскочила на сушу. Истину говорил великий английский прозаик Чарльз Диккенс: «миссия Америки – опошлить вселенную». И мы видим, как власти США стучат лапками и взбивают свои информационные сливки. А в качестве инструмента для распространения информационной туфты используют, готовые на всякое грязное дело американские газеты, вполне себе респектабельные.

Теперь, следуя жанру американских боевиков, создаваемых на голливудской фабрике грёз, Вашингтон плодит самые невероятные и нереалистичные сценарии этой трагедии в расчёте на то, что «благодарный» зритель поверит в любую небылицу, лишь бы это было до колик в боках интересно и захватывающе. О правдоподобии уже никто в главных ветвях власти США не радеет, уповая на непроходимую тупость общественности, которая готова потребить всё, что угодно. И это понятно, над менталитетом американского народа работала американская система образования и воспитания, направленная на формирование из потенциально человека разумного – оболваненного потребителя, ходящего о двух ногах.

Вот и сейчас о том, что некая проукраинская группировка причастна к подрыву российских газопроводов «Северный поток» как первый, так и второй сообщает никто иной, а пожалуй, одно из самых авторитетных американских изданий - New York Times. Автор столь влиятельной газеты на голубом глазу пишет: «Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что проукраинская группировка осуществила нападение на газопровод «Северный поток» в прошлом году». Подозреваю, что после каждого напечатанного слова в своём опусе журналист New York Times вынужден был надолго отрываться от работы, чтобы посмеяться от души.

Напоминаю, что ранее зарекомендовавший себя своей честностью американский журналист Сеймур Херш, работающий в жанре «журналистское расследование» опубликовал результат своих дознаний, согласно которому заказчиками и кураторами подрыва газопроводов были спецслужбы США, а исполнителями ВМС Норвегии. А приказ о сём прозвучал прямо из овального кабинета Белого дома. Не сумев проглотить эту кость Вашингтон решил попробовать выплюнуть её с помощью New York Times в совершено нереальной истории. Бог с ним…, опущусь до дискуссии с лжецами. Иногда приходится метать перлы свиньям. Но все попущения разбиваются о неприступный риф очевидности. Даже если бы Киев решился на такое, ничего бы не получилось. У него нет технических возможностей провернуть данного типа и уровня диверсию.

Кстати, американские официальные источники поспешили заверить общественность в том, что у них нет доказательств причастности к подрыву трубопроводов лично президента Украины Владимира Зеленского или его помощников, сиречь ближайшего окружения, которое открыто работает на США и под присмотром двух главных ветвей власти Америки: исполнительной и законодательной.

Но, те же высокопоставленные чины США, очень толсто намекнули, что данная диверсия была проведена по личной инициативе каких-то совершено неопределимых украинских чиновников.

Ну, нет господа, на таких туманных посылах сценарий добротного блокбастера построить невозможно.

Впрочем, освещённая на широком экране информационного поля часть сюжета, наверняка является лишь половиной дедуктивного пути, по которой собираются «протащить» режиссёры идеологи свою публику. Наверняка, в соответствии с законами жанра, эти некие чиновники в конце концов окажутся «агентами ФСБ РФ». И вновь Штаты попробуют создать псевдодедуктивную петлю и навязать свою совершено дебильную версию подрыва «Северных потоков» мировой общественности.

Полноте, господа, не проще было бы во всем повиниться и покаяться, авось сердобольная Москва прослезится и простит (или сделает вид, что простила, проглотив горькую пилюлю очередного унижения), как это было уже не раз.

Однако, американские службы не сдаются, к бой пошла немецкая тяжёлая артиллерия виде издания Zeit. Эти уже вещают, что обнаружен корабль, который использовали украинские террористы. Точнее это яхточка, что была арендована украинцами. Вот смешно будет, если выяснится, что эта посудина никогда не появлялась в районе, где произошёл подрыв ниток трубопроводов. К тому же, Zeit утверждает, что весьма трудоёмкую работу, требующую особое снаряжение и использование систем, способных обмануть комплексы наблюдения, охраняющие трубопровод, внимание…: выполнили два водолаза. Похоже, что американские режиссёры этого детектива решили не осложнять себе жизнь. Для них труда не составит найти нужных украинцев, которые признаются во всех смертных грехах, в том числе и в том, что они сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Мой Бог, эти янки нас совсем за дураков держат.

Впрочем, они даже оправдываться не будут, если эта их затея провалится. Придумают ещё какую-нибудь несусветную глупость и упорно будут заставлять своих граждан и жителей Старого света в неё поверить. Всё же хочется надеяться, что сколь веревочка не вейся, а конец – будет.