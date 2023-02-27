В Индийском океане закончились совместные военно-морские манёвры кораблей РФ, КНР и ЮАР

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Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что 27 февраля в акватории Индийского океана завершилось трехстороннее военно-морское учение с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-Морского Флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканских национальных сил обороны.

Участники учения в течении трех дней отработали формирование многонационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах, задачи противоминной обороны на переходе морем с выполнением стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину.

Боевые корабли России, Китая и ЮАР провели артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде.

В ряде эпизодов учения с борта фрегата Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был задействован корабельный вертолёт Ка-27.

Российскую Федерацию на учении представлял фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота. ВМС Китая был представлен фрегатом «Жичжао», эсминцем «Хуайнань» и судном обеспечения «Кэкэсилиху», ВМС ЮАР - фрегатом «Менди». Отряд кораблей Северного флота продолжает выполнять задачи дальнего похода в соответствии с планом.