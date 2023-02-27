За минувшие сутки ВСУ потеряли более 600 военнослужащих

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Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил о ходе боевых действий на основных направлениях специальной военной операции за минувшие сутки. В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе города Хмельницкий поражён оперативный центр специальных операций «Запад».

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки составили около 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Также в районе населенного пункта Новомарково Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20.

В районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Снигирёвка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173-х районах.

В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе города Хмельницкий поражён оперативный центр специальных операций «Запад».

Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов кременная, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Кременец, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Крынки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8058 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8574 единицы специальной военной автомобильной техники.