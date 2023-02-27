Киев намерен захватить Приднестровье; Москва приостановила своё участие в договоре СНВ-3

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе стало известно, что обещанные Киеву Джо Байденом танки M1 Abrams могут быть предоставлены Украине армией (сухопутными войсками) США только в следующем году, об этом заявила в четверг министр американских Сухопутных сил Кристин Уормут. Но Польша решила поторопиться и уже передала Киеву четыре немецких танка Leopard 2А4.



Наибольшее число танков находится в парке американских сухопутных войск. Естественно, что именно они будут выделять 31 машину, производства General Dynamics Land Systems, украинской стороне. Это число даже не дотягивает до танкового батальона (ТБ) Армии США. Для справки сообщаю, что парк ТБ американских сухопутных войск насчитывает 58 танков M1 Abrams. Однако согласно организации – в танковом батальоне ВСУ по штату должна быть именно 31 машина. Получается, что расчёт Киева на танковый батальон, вооружённый американской боевой техникой, не оправдался. Однако, Польша решила ускорить процесс передачи ВСУ танков немецкого производства Leopard 2А4. Четыре таких машины уже находятся на территории Украины, более того, они переправлены в район населённого пункта Часов Яр, который находится недалеко от Бахмута/Артёмовска. Об этом сообщил Евгений Пригожин. Можем предположить, что скоро эти танки вступят в бой, и не придётся гадать – насколько они эффективны в реальной военной обстановке.



Минобороны России сообщило о том, что режим Зеленского планирует вторжение в Приднестровскую Молдавскую Республику. Эту провокацию намечают оправдать ложным утверждением, что мол российские войска намерены атаковать Украину с территории ПНР. К слову, для такой акции российских войск, размещённых в Приднестровье, очень и очень мало, и только идиот может в эту чушь поверить. Но, как показывает практика в Европе и Америке верят всему, вопреки здравому смыслу. Достаточно вспомнить, как американские и европейские политики с пеной у рта доказывали, что трубопроводы «Северный поток 1/2», принадлежащие РФ, взорвали русские.



Российская разведка и средства наблюдения ВС РФ в настоящее время фиксируют значительное скопление живой силы и военной техники ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы. Производится размещение артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР. Москва заявила о том, что жёстко отреагирует на попытку Украины захватить Приднестровье.



Наиболее значимой новостью предпоследней недели февраля стало заявление президента РФ о приостановке участия нашей страны в договоре СНВ-3. Эта информация буквально вызвала истерику на Западе. Впрочем, она могла быть чисто демонстративной, поскольку своими действиями США и их союзники принуждают Москву к жёстким решениям. Кроме бесчисленных козней последнего времени, в процессе действия договора СНВ-3, США пытались жульничать и не выполнять его букву. Суть СНВ-3 предельно проста: стороны (РФ и США) обязуются иметь в своих арсеналах не более 1550 ядерных боеголовок в боеготовом состоянии и не более 700 технически исправных средств доставки: баллистических ракет и самолётов. Россия к 2020 году держала в боеготовом состоянии 510 носителей (кроме самолётов, 764 пусковых установок как боеготовых, так и не приведённых в техническое действие) и 1 447 ядерных боезарядов и 764. Америка к тому же времени имела 675 носителей (кроме самолётов, 800 боеготовых и технически исправных, но не эксплуатируемых ПУ), 1 457 – ядерных боеголовок готовых к применению. Однако, США под разными предлогами не давали нашим военным инспектировать их ядерные объекты. Кроме того, часть пусковых установок были объявлены учебными и выведены за рамки договора. Также Вашингтону удалось скрыть часть арсенала, который не был учтён по условиям договора.



Уже не раз говорилось, что ВС США используют Украину как свой военный полигон. В настоящее время, с учётом боевого опыта военных действий на Украине, американцы обновили свою доктрину по использованию роботизированной боевой техники. Этот документ по сути продублирован в НАТО и направлен на достижение технологических превосходств альянса в создании «роботов-убийц» - так на Западе окрестили автономное оружие, работающее с использованием искусственного интеллекта.



Оценивая применение боевых роботов как сухопутных, так и воздушных, в военных действиях на Украине, Пентагон определяет, что за ними – будущее, и они в грядущем составят основу ведения боя. Уже сейчас даётся очень высокая оценка американскими офицерами, задействованными на Украине - применению барражирующих боеприпасов. Также янки не скрывают, что довольны своими самонаводящимися ракетами (они их называют полуавтономными), которые были переданы ВСУ и активно применяются при ведении огня на расстояния, превышающие 40 км. Правда они замалчивают, что их «чудо-оружие» зачастую применяется против гражданских.



Барражирующим боеприпасам отводится особая роль. Их способность зависать в воздухе при поиске цели позволяет поражать неприятеля с высокой степенью урона. Отмечается, что именно этот тип боеприпасов причиняет полевым войскам наибольшие потери. А способность роботов и барражирующих в воздухе снарядов действовать автономно – защищает их от помех, создаваемых системами РЭБ.



