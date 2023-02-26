Пекин готовит вооружения для поставки в Россию?

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Фото: Китайские СМИ

Китай готовит поставки оружия и боеприпасов в Россию, сообщают западные спецслужбы. По словам главы ЦРУ, - США уверены, что Пекин «рассматривает такую возможность», об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

В сети появилось сообщение о том, что китайские военные начали расконсервацию артиллерийских установок, находящихся на хранении в крупнейшем арсенале резервов армии КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном округе (недалеко от границы с Россией). Об этом кстати также заявил военный аналитик Чжу Шуфанг. Указывается, что в списке подлежащих расконсервации самоходных гаубиц есть 152-мм САУ Тип-05, являющиеся аналогом российских «Мста-С».

Китайские военные приводят в боевое состояние и реактивные системы залпового огня AR1A (аналог российских РСЗО «Смерч»). Отмечается, что накануне данное хранилище НОАК посетили высокопоставленные представители Минобороны РФ.