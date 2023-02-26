Десантник награждён крестом Святого Георгия Победоносца 4-й степени

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Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что награждение проводил командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Александр Корнев. Церемония награждения проходила в боевой обстановке в южном секторе зоны СВО.

Среди награждённых воины-десантники, проявившие мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине, которым были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами», «За Отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших».

Командир соединения поздравил воинов «крылатой пехоты» с высокими государственными наградами и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, а также пожелал на достигнутом не останавливаться, еще сильнее бить врага, а также скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми с Победой.