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Фото: Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил, что на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новосёловское Луганской народной республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

В районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. За сутки на данном направлении уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.



На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Также, в районе населенного пункта Разлив Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ. В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Угледар Донецкой народной республики.

Потери противника составили более 75-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа.

В районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167-ми районах. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. Также, в районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта ГОЛУБОВКА Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3243 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 8042 танка и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8556 единиц специальной военной автомобильной техники.