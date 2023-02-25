Харьковский университет ВВС Украины имени трижды героя СССР Кожедуба будет готовить расчёты для западных ЗРК

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото ВСУ

ВСУ объявили о наборе курсантов для обучения эксплуатации зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, NASAMS, Patriot, SAMP/T. Подготовка будет проходить в Харьковском национальном университете военно-воздушных сил Украины. Кстати, интересно, носит ли это учебное заведение, как и прежде, имя Трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба? Или согласно закону о декоммунизации укронацисты нашли другого героя для своих ВВС?

Как выяснилось до сих пор единственное военное учебное заведение ВВС Украины, где обучаются боевые лётчики носит имя коммуниста, члена КПСС (ВКПб) с 1943 года, депутата Верховного Совета СССР (1946—1962), народного депутата СССР (1989—1991). Кстати, именно выпускники этого учебного заведения сейчас участвуют в боях против ВС РФ и некоторые из них готовятся пилотировать американские самолёты F-16. По-моему, пора напомнить укронацистам, что Кожедуб не только воевал против таких, как они в великую Отечественную, но и позже в Корейскую войну громил американские авиационные полки.

Достаточно вспомнить как 12 апреля 1951 года дивизия под командованием Кожедуба за 15 минут воздушного боя уничтожила 5 истребителей, 12 бомбардировщиков B-29 ВВС США и ещё «летающих крепостей»13 были серьёзно повреждены. После этого, янки три месяца боялись приближаться к своим самолётам. Это кроме нарушения закона о декоммунизации, ещё и оскорбительная пощёчина Америке со стороны Киева.

Фото: ЦМВВС, Трижды Герой Советского Союза маршал авиации Иван Кожедуб