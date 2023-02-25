ВСУ готовятся к летнему наступлению, французская разведка указала сколько бригад выставит на поле боя Киев

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: AFP

В сети появилось сообщение о том, что первые танки Leopard уже пересекли украинскую границу и находятся во Львовской области, скорее всего их доставят на танковый полигон в Старичах. Возможно, там и начнётся «обкатка» украинских экипажей. По заверению президента Польши Дуды в ближайшее время ВСУ получат 31 танк данного типа, что позволит сформировать первый танковый батальон, вооружённый «Леопардами». ТБ ВСУ состоит из трёх танковых рот по 10 машин в каждой и один танк находится в распоряжении комбата. Кроме того, в составе батальона рота управления, которая занимается ремонтом машин, снабжением боевых подразделений, обеспечением связью и управлением боем и разведкой.

ВСУ продолжили подготовку войск к летнему наступлению. По данным французской разведки ко времени «Д» (начала наступления) в составе ВСУ будет 106 бригад различного назначения. Есть мнение, что эти данные занижены, как минимум в двое. В стадии формирования (если верить французам) находятся: 2 танковых, 10 механизированных, 1 мотопехотная, 1 горнострелковая, 1 аэромобильная и 2 штурмовые бригады. Всего получается – 17. По данным, ранее опубликованным в СМИ Киев завершает формирование как минимум 22 бригад ВСУ и 8 бригад МВД и других ведомств,

Согласно информации французской разведки ВСУ имеют в наличии: 4 танковых, 22 механизированных, 4 мотопехотных, 4 горнострелковых, 8 аэромобильных, 2 морской пехоты, 32 территориальных, 6 штурмовых, 7 нацгвардейских бригад. Однако ранее сообщалось примерно о 160 бригадах только в составе ВСУ.

Пентагон недавно заявил о готовности первого батальона, обученного на территории Германии по новой программе. Обучение солдат ВСУ идут на полигонах других стран, включая, кроме прочих: Польшу, Бельгию, Испанию и Румынию. Только в Великобритании первая группа из около 200 украинских военных сегодня завершает подготовку при поддержке инструкторов ВС Австралии.