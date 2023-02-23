Бахмут, похоже, взят в кольцо

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Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, ссылаясь на свои источники, что украинские формирования отступили из Берховки, и населенный пункт перешёл под полный контроль штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Сейчас идёт зачистка села.

Бои за Берховку шли последние несколько дней, а вчера «вагнеровцы» выдавили формирования ВСУ на западную окраину. Ночью украинские подразделения убыли к Дубово-Василевке и Ягодному. Сейчас продолжается штурм села Ягодное, куда ВСУ накануне перебросили подкрепления. На данный момент столкновения продолжаются у Бахмутского питомника, где окопались украинские десантники.

Освобождение Берховки позволяет полностью перекрыть снабжение украинской группировки в Бахмуте через автомобильные дороги, проходящие в селе и поблизости. Это даст возможность увеличить натиск на близлежащие Дубово-Василевку и Ягодное.

Сейчас командование ВСУ пытается удержать всеми силами рубеж Ягодное — район Ступки в Бахмуте до выстраивания новой линии обороны у Часов Яра. В Богдановке подготавливаются опорные пункты для защиты города.

Российские войска также провели ряд атак на линии Зализнянское — Васюковка. В Киеве опасаются прорыва обороны на этом участке и выхода в тыл группировки ВСУ в районе Северска. На данный момент десантники 10-й огшбр и 81-й оаэмбр ДШВ Украины пытаются отбить утраченные позиции и контратакуют на направлении Веселого к востоку от Соледара и Белогоровки западнее Лисичанска.