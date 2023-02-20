Шойгу вручил погоны высшим офицерам ВС РФ

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20 февраля 2023, 16:56

Фото: Минобороны РФ

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошла торжественная церемония вручения погон высших офицеров военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову, а также погоны в связи с присвоением очередных воинских званий еще нескольким высшим и старшим офицерам.

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в военной службе.

Указ президента о присвоении звания генерал-полковника Никифорову и Мурадову, а также ряду других высших и старших офицеров был опубликован 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.