Артиллерия ВС РФ громит противника на Херсонском направлении

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20 февраля 2023, 16:42

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что на Купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Юрковка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30. Также в районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124 районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная Луганской Народной Республики, Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3193 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 7945 танков и других боевых бронированных машин, 1031 боевая машина реактивной системы залпового огня, 4157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8465 единиц специальной военной автомобильной техники.