Запад не смог договориться о передаче Украине истребителей F-16; Борель потребовал поставлять ВСУ больше боеприпасов

Аргументы Недели → Армия 13+

20 февраля 2023, 10:00 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мюнхенская конференция по безопасности 2023 года уже получила наименование среди российских журналистов – «очередной мюнхенский сговор». Напоминаем, что по результатам такового в 1938 году, страны Запада развязали Гитлеру руки для начала агрессивной экспансии. Нацисткой Германии европейские политики (среди них: британский премьер Чемберлен и французский – Даладье) отдали часть Чехии на блюдечке с голубой каёмочкой. Нынешний «мюнхенский сговор» направлен на войну против России, которая уже идёт под чутким руководством США.



На Мюнхенскую конференцию по безопасности не пригласили Россию. Тут нет ничего неожиданного, поскольку страны Запада на ней обсуждали то, как они намерены воевать с Москвой. Духовный отпрыск нацистов генсек НАТО Йенс Столтенберг наконец выразил себя в открытом виде:



«Многие спрашивают, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Могу сказать: безрисковых вариантов не бывает. Но риск победы Путина гораздо выше».



По сути, это программная установка для НАТО, в которой обозначен противник и определены цели и задачи на перспективу. Проще говоря НАТО признаёт, что воюет против России в интересах США. Ещё один фашист духа, наследник испанского национализма и его лидера Франко – Жозеп Борель, также соблаговолил высказать своё мнение о необходимости уничтожить Россию. Стоит отметить, что в долгой мировой истории среди испанцев столь ярого русофоба, пожалуй, не сыскать. Несмотря на воинственную риторику, натовские бонзы не сумели толком договориться о передаче истребителей четвёртого поколения F16 Зеленскому и его камарильи. Да и с танками происходит какая-то неразбериха. Вдруг выяснилось, что их в нужном числе нет, да и боеприпасов к ним не так уж много, как того требуют украинские прихвостни Запада. Похоже, что Залужному к лету не получится собрать требуемую тысячу танков для организации масштабного наступления сразу, как минимум, на двух направлениях. Кроме того, не решён вопрос о передаче Зеленскому американских дальнобойных ракет «АТАКМС» для РСЗО «Хаймарс», способных преодолевать расстояние близкое к 300 км.



На минувшей неделе стало известно о решении ряда европейских стран значительно увеличить свой военный бюджет. В целом в Старом свете он возрастёт на 70 млрд евро. Конкретно - Германия поднимет расходы на бундесвер на 10 млрд. Берлин переместится на 6 место в мире по военному финансированию. Ранее правительство ФРГ и Бундестаг приняли закон о выделении 100 млрд евро на усиление бундесвера. Однако большая часть всех денег пойдёт не на развитие военно-промышленного комплекса Германии, а за океан. Для начала бундесвер избавится от европейских истребителей четвёртого поколения и закупит американские «истребители объединённого удара» пятого поколения F35. Проще говоря, Вашингтон идёт своим путём, развивая свою экономику, значительную часть которой составляют военные промышленники, а европейская экономика сваливается в лёгкий штопор.



В зоне специальной военной операции за неделю произошли некоторые изменения. Формирования ЧВК «Вагнера» сумели слегка продвинуться вперёд и практически взять в кольцо город Бахмут (мы его называем Артёмовск). Однако, владелец этой компании высказал своё недовольство тем, что его группа недополучает боеприпасы в нужном для ведения боевых действий объёме. Евгений Пригожин заявил, что добьётся устранения этой несправедливости и бюрократических припонов, во что бы то ни стало. На других участках фронта всю прошедшую неделю шли тяжёлые вязкие бои местного значения без особого продвижения вперёд российских войск. И всё же, есть надежда, что российским командованием ведётся подготовка широкомасштабного наступления. Во всяком случае, об этот говорят в Вашингтоне и в Лондоне, с указанием на концентрацию значительного числа боевых самолётов и вертолётов ВКС РФ близ линии фронта.



Корабли ВМФ РФ продолжают наносить удары крылатыми ракетами морского базирования по важным целям. Поступают сообщения, что ВСУ лишились значительных арсеналов, а также большого числа единиц военной техники. Разрушены военные объекты и на западе Украины. На полях боя ВСУ по-прежнему несут тяжёлые потери (около 1000 убитых и раненых в сутки), которые восполняются за счёт продолжения всеобщей мобилизации. Лиц мужского пола отлавливают уже где придётся. Представители украинских военкоматов врываются в дома, захватывают людей во время похорон, ловят на улицах и в присутственных местах.



Тем временем Минобороны РФ, решая военные задачи, заботится о водоснабжении недавно возвращённых российских территорий. Наше военное ведомство приступило к строительству крупного водовода для подачи больших объёмов воды из Дона на Донбасс. В строительстве задействовано до 1000 единиц инженерной техники и более 2,6 тыс. специалистов. Новый водопровод будет иметь протяжённость более 200 км и сможет перекачивать до 300 тыс. кубических метров воды в сутки.



