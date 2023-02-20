ВС РФ скоро получат роботизированную версию БМП-3

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20 февраля 2023, 00:32

Фото: Минобороны РФ

Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» продемонстрировал «Военной приемке» БМП-3 с боевым модулем «Синица». Но, главная новость состоит с том, что данная машина оборудована систему беспилотного управления.

Главный конструктор ВНИИ «Сигнал» Сергей Курдубанов заявил в ходе демонстрации роботизированного БЮМП-3: «Мы занимаемся этой темой уже более 10 лет. Провели огромный цикл всевозможных испытаний. Поэтому все, кто задействован в этом процессе, чувствуют себя очень уверенно в том числе и с машиной в беспилотном варианте».