Ростех: в 2023 году производство вертолетов будет значительно увеличено

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20 февраля 2023, 00:26

Фото: Ростех

Холдинг «Вертолёты России», входящий в Госкорпорацию «Ростех», в текущем году планирует довести уровень производства до 300 вертолетов всех видов. Об этом сообщила пресс-служба корпорации, ссылаясь на слова своего генерального директора Сергея Чемезова.

В частности, Сергей Чемезов заявил: «Если совсем еще недавно, год назад, по году мы производили порядка 150 -160 вертолетов, суммарно, всех видов вертолетов. То уже в этом году, в 2023, я думаю, что и до 300 дойдем …различные: Ка-52, Ми-28, Ми-35, «Ансаты» ...Сейчас потихонечку начинаем раскручивать».